Dosar penal la Agenția Națională pentru Sport. Ce nereguli a găsit Curtea de Conturi

Foto: Facebook Curtea de Conturi a României

Curtea de Conturi a constatat abateri semnificative şi generalizate despre modul în care Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) a administrat terenurile şi clădirile aflate în domeniul public şi privat al statului, în raport cu legile, regulile şi reglementările relevante.

Curtea de Conturi a identificat numeroase nereguli în modul în care Agenția Națională pentru Sport (ANS) a gestionat terenurile și clădirile aflate în proprietatea publică și privată a statului, constatând abateri semnificative de la legislația și reglementările aplicabile

Potrivit unui comunicat al instituţiei, auditul de conformitate la ANS a fost făcut începând cu luna septembrie a anului trecut.

În urma acestuia s-a constatat exercitarea defectuoasă şi superficială a atribuţiei de administrare şi control a modului în care persoane juridice de drept privat şi de utilitate publică au utilizat bunuri aparţinând domeniului public al statului, primite în folosinţă gratuită, fără a respecta destinaţia acestora.

Ce nereguli a găsit Curtea de Conturi

"În urma verificărilor au fost identificate situaţii în care bunuri din domeniul public au fost închiriate, fără drept, de către persoanele juridice cărora aceste bunuri le-au fost date spre folosinţă gratuită, precum şi cazuri în care acestea au edificat construcţii pe terenuri proprietate publică şi au intabulat dreptul de proprietate asupra acestor construcţii, în mod nelegal, cu încălcarea dreptului de proprietate publică al statului. La închirierea unor bunuri proprietate publică a statului român s-au consemnat o serie de abateri, între care: nerevizuirea anuală a contractelor de închiriere; derularea contractelor peste termenul prevăzut de lege; prelungirea duratei unor contracte prin acordul părţilor, fără organizarea unei noi licitaţii publice. Totodată, s-a constatat practica suplimentării suprafeţelor închiriate prin simple acte adiţionale, fără organizarea de licitaţii publice şi fără modificarea cuantumului chiriei", potrivit Curții de Conturi.

De asemenea, pentru abaterile constând în închirierea unor bunuri proprietate publică fără hotărâre a Guvernului, nerevizuirea anuală a nivelului chiriilor, suplimentarea suprafeţelor închiriate fără licitaţie şi intabularea nelegală a construcţiilor edificate pe terenuri proprietate publică, s-a constatat că există indicii de încălcare a legii penale, sens în care au fost sesizate organele de urmărire penală.

Alte deficienție constatate de Curtea de Conturi

În cadrul auditului la ANS au fost constatate deficienţe, precum: încheierea şi derularea unor contracte de închiriere a bunurilor proprietate publică în lipsa aprobării acestora prin hotărâre de guvern; dezmembrarea dreptului de proprietate privată a statului prin constituirea unui drept real de superficie, cu depăşirea competenţelor legale; inventarierea defectuoasă a activelor.

Totodată, la nivelul ANS şi a 69 de subordonate au fost identificate neconcordanţe între datele din situaţiile financiare şi cele din Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu o deficienţă în valoare totală de 390,620 milioane de lei.

În plus, s-a descoperit probleme precum: neîndeplinirea obligaţiilor de administrare, conservare şi întreţinere a patrimoniului public; înregistrarea şi menţinerea în evidenţa contabilă a unor terenuri şi clădiri pentru care entitatea nu deţine titluri de proprietate (deficienţe în sumă totală de 15,558 milioane de lei); o serie de direcţii judeţene de sport şi cluburi sportive nu au înregistrat în evidenţa contabilă sau au înregistrat în mod eronat active de natura terenurilor şi clădirilor.

Recomandări de măsuri pentru Agenţia Naţională pentru Sport

"Recomandările adresate conducerii entităţii vizează o gamă largă de măsuri necesar a fi dispuse, atât la nivelul ANS, cât şi la nivelul entităţilor subordonate, în vederea eliminării neconformităţilor identificate, stabilirii întinderii prejudiciilor aduse patrimoniului public şi recuperării acestora, clarificării situaţiei juridice a activelor şi efectuării tuturor demersurilor pentru intrarea în legalitate", potrivit comunicatului.

Analiza făcută de echipa de audit, în baza reevaluării şi a evidenţei contabile, a evidenţiat faptul că în administrarea ANS - aparat central şi a celor 102 de entităţi subordonate - se regăsesc: 285 de terenuri, în valoare totală de 2,297 miliarde de lei, dar şi 1.317 de construcţii - în cuantum de 1,311 miliarde de lei, scrie Agerpres.