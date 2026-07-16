Control cu surprize într-o instituție de stat: Radu Miruță a găsit „un atelier de ciocolată” și „un hotel”, iar ținta acuzațiilor e directoarea CENAFER / video

Sursa foto: Captură video Facebook Radu Miruță

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a făcut un control într-o clădire a instituției din zona Gării de Nord, unde susține că a identificat mai multe nereguli.

Însoțit de inspectori și îmbrăcat la costum, Radu Miruță a descoperit că directoarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară (CENAFER) folosea spațiul respectiv pentru a prepara bomboane de ciocolată, pe care ulterior le vindea online.

„Dar câtă Nocciola mâncați, doamnă?”, a întrebat-o un membru al echipei ministrului.

„Îl dau cadou la biserică. L-am luat ca să îl dau la biserică”, a spus Anna Maria Dudas.

„Eu nu mănânc dulciuri deloc”, a mai spus aceasta.

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Femeia ar fi ocupat inclusiv una dintre încăperile clădirii

Potrivit ministrului interimar al Transporturilor, femeia ar fi ocupat inclusiv una dintre încăperile clădirii.

Întrebată dacă a folosit apartamentul din sediu pentru a locui acolo, aceasta a spus: „Locuiesc, da, dar nu sunt, sunt din Giurgiu”.

„Aici eu mi l-am amenajat, cum puteam, din banii mei. Mi se pare un pic mai OK”, a spus femeia.

„Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată”, a spus Radu Miruță.

„Vin, plec, vin, plec”, a adăugat femeia.

„Doamnă, aici nu pare că stă cineva care vine și pleacă. Încuiați-vă să nu vă intre cineva după!”, a spus Radu Miruță.

Ministrul a publicat pe pagina de Facebook un videoclip de la controlul efectuat.

„Directoare de instituție care își făcuse un atelier de ciocolată, plus un apartament în toată regula tot pentru dumneaei, într-o clădire din Gara de Nord a Ministerului Transporturilor.

Nu de ieri, de azi, ci de ani de zile.

Asta nu înseamnă administrație publică în interesul cetățeanului și nici ceva ce eu admit”, a scris Radu Miruță pe pagina de Facebook.

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