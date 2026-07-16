Cauza morții actorului Sam Neill a fost dezvăluită

Actorul Sam Neill. Sursa foto: Instagram

La câteva zile după moartea lui Sam Neill, actorul care învinsese cancerul, a fost dezvăluită cauza decesului.

Actorul neozeelandez Sam Neill, decedat luni într-un spital din Sydney, a murit din cauza unei pneumonii, a confirmat agentul său, potrivit BBC.

Cunoscut mai ales pentru rolurile sale din „Jurassic Park” și „Peaky Blinders”, familia actorului în vârstă de 78 de ani a descris moartea sa, anunțată la începutul acestei săptămâni, drept „bruscă și neașteptată”.

Citește și: Motivul pentru care Sam Neill își boteza găinile după actrițe celebre. Dorința care l-a însoțit după ce a aflat că are cancer

A învins cancerul, dar a fost răpus de pneumonie

Agentul său de lungă durată, Philip Grenz, a emis joi un comunicat privind cauza decesului, după ce a discutat cu familia actorului și ca răspuns la ceea ce el a numit „informații inexacte și complet false” apărute în presă.

În aprilie anul acesta, Neill anunțase că se află în remisie după ce fusese diagnosticat cu limfom non-Hodgkin, un tip de cancer al sângelui, cu câțiva ani înainte. Familia sa a precizat că actorul era „vindecat de cancer” în momentul morții.

„În calitate de reprezentant al lui Sam Neill de mulți ani, am vorbit cu familia sa și doresc să clarific câteva detalii pentru fanii lui. Sam a murit din cauza unei pneumonii. Înainte de a se îmbolnăvi, el a luptat cu mult curaj și a învins limfomul datorită unui tratament inovator numit terapie CAR-T”, a declarat Grenz.

El a adăugat că, în ultimul an, Neill „a filmat patru proiecte unul după altul, toate urmând să fie lansate în lunile următoare”.

Născut în Irlanda de Nord și crescut în Noua Zeelandă, Neill era „un om extrem de discret, care detesta să fie în centrul atenției”, a spus agentul.

El a mai precizat că familia actorului „îl va comemora printr-o ceremonie privată la ferma sa din Noua Zeelandă, la o dată ce urmează să fie stabilită”.

„Le mulțumesc celor care au fost cu adevărat apropiați de Sam pentru că i-au respectat intimitatea și pentru că oferă familiei sale liniștea de care are nevoie în aceste momente extrem de dificile”, a spus Grenz.

Citește și: Ultimele imagini cu Sam Neill, înainte de moarte. Ce dezvăluia după ultimele investigații medicale

Omagiu pentru Sam Neill

Vestea morții lui Neill a fost urmată de numeroase omagii din partea colegilor de breaslă, politicienilor și fanilor. Colega sa din Jurassic Park, Laura Dern, l-a descris drept „prietenul meu drag pe viață”.

Actrița australiană Toni Collette l-a numit „erou”, „legendă” și „un om minunat”, iar premierul Noii Zeelande, Christopher Luxon, a declarat că Neill a fost „unul dintre cei mai mari”.

Sam Neill l-a interpretat pe dr. Alan Grant în „Jurassic Park” și a jucat, de asemenea, în filme precum „The Piano”, „The Hunt for Red October”, „Dead Calm” și „Event Horizon”, precum și în serialul „Peaky Blinders”.

De-a lungul unei cariere de peste cinci decenii, Neill a acumulat peste 150 de roluri în film și televiziune.

Ultima sa apariție în cinematografie a fost în filmul The Fox (2025), iar ultima apariție la televiziune în serialul Netflix Untamed (2025). Se așteaptă ca el să apară postum în filmele „Godzilla x Kong: Supernova” și „The Last Resort”, programate pentru 2027.

În autobiografia sa din 2023, Did I Ever Tell You This?, actorul a dezvăluit detalii despre diagnosticul și tratamentul său împotriva cancerului.

„Nu mi-e frică de moarte”, declara el la acea vreme. „Ceea ce nu vreau este să încetez să trăiesc, pentru că îmi place foarte mult viața”.

Sam Neill lasă în urmă patru copii și opt nepoți.