Sistemele informatice ANCPI și aplicațiile de cadastru și carte funciară, nefuncționale. Nu se pot efectua tranzacții imobiliare în România

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) se confruntă, zilele acestea, cu cel mai grav incident tehnic din istoria instituției.

”Începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI, inclusiv adresele de e-mail ale instituției și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra sunt nefuncționale”, se arată într-un comunicat postat pe pagina oficială de Facebook a instituției.

Din acest motiv, tranzacțiile imobiliare pe teritoriul României sunt blocate. Extrasul de carte funciară emis prin sistemul ANCPI confirmă dreptul de proprietate și eventualele sarcini (ipoteci, litigii) asupra imobilului. Fără acest document, tranzacția nu poate fi legalizată la notariat. Nici cei care au obținut anterior extrasele de carte funciară nu pot efectua vânzări, cumpărări, succesiuni sau declarații de radiere a unor terenuri, case sau apartamente, întrucât notarii nu pot înregistra în termenul legal, de 24 de ore, tranzacțiile.

ANCPI a transmis ieri, 14 iulie, o adresă notarilor publici în care anunța că sistemele informatice și aplicațiile pe care le gestionează sunt nefuncționale în această săptămână.

”Din informațiile pe care le avem în acest moment, estimăm că, cel mai probabil, până la finalul săptămânii curente, aplicația e-Terra nu va fi disponibilă.

Regretăm situația creată și vă asigurăm că echipele noastre tehnice depun toate eforturile pentru restabilirea funcționării sistemelor în condiții de siguranță pentru toți utilizatorii, în cel mai scurt timp posibil.

În ceea ce privește cauza acestui incident tehnic, în prezent nu putem oferi detalii, întrucât situația creată este investigată de instituțiile abilitate”, anunță ANCPI.



