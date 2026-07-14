Incendiu pe un șantier din Bruxelles. Bilanț „foarte grav”: Mai multe persoane au murit, șase sunt dispărute / video

Incendiu pe un șantier din Bruxelles. Bilanț „foarte grav”: Mai multe persoane au murit, șase sunt dispărute / FOTO: captură video YouTube @Il Messaggero

Un incendiu puternic izbucnit în clădirea OXY din centrul orașului Bruxelles s-a transformat într-o tragedie de proporții. Autoritățile belgiene au confirmat că mai multe persoane și-au pierdut viața, iar operațiunile de căutare continuă pentru găsirea a șase persoane care sunt în continuare dispărute. Parchetul Muncii din Bruxelles a anunțat că bilanțul este foarte grav și că numărul victimelor nu poate fi stabilit încă, deoarece echipele de intervenție verifică în continuare lifturile și puțurile acestora.

Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca persoanele dispărute să se afle într-un alt lift, la care pompierii nu au reușit încă să ajungă, notează 7sur7.be.

„Pompierii au reușit să creeze o deschidere într-unul dintre lifturi și acolo au descoperit mai multe victime”, a declarat Brecht Speybrouck, purtătorul de cuvânt al Parchetului Muncii din Bruxelles. „Nu știm încă numărul exact al victimelor. Este posibil să fie cele șase persoane date dispărute, dar este posibil să mai existe persoane în celălalt lift sau în alte zone ale clădirii”.

Muncitorii aflați pe șantier au fost adăpostiți în restaurantul destinat angajaților BruCity, la solicitarea primarului Philippe Close.

Crucea Roșie a organizat acolo o echipă de sprijin psihologic. Pe lângă planul intern de urgență, autoritățile au activat și Planul de Intervenție Medicală, precum și planul de asistență psihosocială.

Mai multe persoane au fost rănite

Două persoane care au suferit arsuri au fost transportate la Spitalul Militar din Neder over Heembeek. Un pompier care a suferit de hipertermie a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Cauza incendiului nu este cunoscută în acest moment.

Autoritățile precizează că numărul exact al victimelor nu poate fi stabilit încă.

„Operațiunea se desfășoară în lifturi și în puțurile lifturilor. Nu avem încă o imagine completă asupra situației”, a declarat Brecht Speybrouck. „Bilanțul este însă foarte grav”.

Incendiul a izbucnit la etajul al doilea

Potrivit purtătorului de cuvânt al pompierilor, Walter Derieuw, incendiul a pornit de la etajul al doilea al clădirii.

„Incendiul de la etaj a fost stins, însă flăcările s au propagat în puțul liftului și au provocat un al doilea incendiu. Acesta este acum sub control. Operațiunea de căutare și salvare continuă”, a declarat acesta.

Toți muncitorii aflați în clădire au fost evacuați.

Trei muncitori au fost scoși din clădire, iar două persoane au fost transportate la Spitalul Militar cu arsuri. Un pompier este tratat pentru hipertermie.

Walter Derieuw a precizat că mai multe lifturi blocate trebuie încă verificate. Clădirea OXY găzduiește apartamente, restaurante și un bar amenajat pe acoperiș.