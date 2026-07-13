Procurori din 12 state americane conduse de democrați vor să blocheze mega-fuziunea de la Hollywood care l-ar avantaja pe Trump

Procurorii a 12 state americane încearcă să blocheze achiziția Warner Bros de către Paramount, o afacere de 111 miliarde de dolari care a primit undă verde de la Departamentul de Justiție, luna trecută.

În statele care au deschis aceste acțiuni în instanță conduc democrații, iar miza disputei juridice nu se limitează la lumea filmului, ci este una politică: Warner deține postul de știri CNN, critic cu președintele Trump încă din primul mandat al acestuia, care ar intra în proprietatea Paramount, o companie controlată de David Ellison, fiul unui aliat al președintelui.

Larry Ellison, co-fondator Oracle, finanțează expansiunea media a fiului său, David. Familia Ellison a obținut controlul Paramount în august 2025, și a semnat un acord de achiziție pentru Warner Bros. în aprilie acest an.

Deși Ellison a dat asigurări că, după preluarea Warner, va asigura independența editorială a CNN, unii analiști ai mass media americane se tem că miliardarul ”s-ar simți îndatorat Administrației care a permis fuziunea” și ar schimba politica editorială a postului.

Procurorul general din California, unde se află cartierul general al Paramount, a deschis o acțiune în instanța federală pentru a împiedica tranzacția, invocând legislația anti-trust menită să prevină fuziuni care ar afecta competiția și ar crește prețurile.

După fuziune, Paramount ar deține patru servicii de streaming, inclusive HBO Max, și cel mai mare operator de cablu din SUA, cele mai importante canale de știri (CBS și CNN), studiourile de la Hollywood și cele mai lucrative francize de filme, de la Harry Potter la Top Gun sau Games of Thrones.

Încă 11 state americane cu guvernare democrată s-au alăturat demersului juridic care încearcă blocarea mega-fuziunii, cerând Paramount să aștepte finalizarea procesului din California înainte de a încheia afacerea.

Dacă Paramount va refuza, procurorii vor cere judecătorului un ordin de restricție temporară, măsură care va întârzia preluarea și va genera costuri pentru acționari. În replică, Paramount, cea mai mare companie media din lume, a amenințat cu părăsirea Californiei, care ar afecta bugetul statului.

Mii de actori, scenariști și regizori de la Hollywood au semnat o scrisoare deschisă prin care se opunea fuziunii, considerând că aceasta le va afecta locurile de muncă, va crește prețul biletelor de cinema sau al abonamentelor de televiziune și va restrânge opțiunile publicului pentru divertisment și informare.