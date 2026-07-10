Plajă populară din Anglia, închisă după ce au fost descoperite niveluri ridicate de azbest în nisip. Sursa foto: Pexels

O plajă populară din Anglia a fost închisă după ce în nisip au fost descoperite niveluri ridicate de azbest, chiar în perioada în care Marea Britanie traversează unul dintre cele mai intense episoade de caniculă din această vară.

Plaja Mount Batten din orașul Plymouth a fost închisă din nou după ce au fost descoperite „niveluri ridicate de fibre de azbest” în nisip pentru a doua oară, potrivit The Sun.

Plaja rămâne închisă temporar

Potrivit Consiliului Local din Plymouth, fibre de azbest au fost găsite în 14 din cele 16 probe de nisip prelevate de pe plajă, la concentrații considerate drept deșeuri periculoase.

Plaja va rămâne închisă până când vor fi efectuate noi teste, în timp ce autoritățile desfășoară investigații suplimentare.

„Ultimele probe de nisip sunt îngrijorătoare și trebuie să acordăm prioritate siguranței publicului” a delcarat Steve Maddern, directorul pentru sănătate publică al orașului Plymouth, care a îndemnat oamenii să evite zonele împrejmuite.

„Am luat dificila decizie de a închide plaja Mount Batten după ce testele au arătat niveluri ridicate de fibre de azbest în nisip, care pot reprezenta un risc pentru sănătate. Sunt necesare investigații și teste suplimentare, iar plaja va rămâne închisă tuturor utilizatorilor până la noi ordine. Pentru propria dumneavoastră siguranță, vă rugăm să evitați zonele marcate cu indicatoare și împrejmuite, în timp ce continuă testările pentru evaluarea riscurilor. Știm că această închidere va fi o mare dezamăgire pentru mulți dintre cei care frecventează plaja, mai ales pe vremea aceasta caldă, însă este important ca toată lumea să fie în siguranță. Vă rugăm să aveți răbdare și să vă bucurați de celelalte zone ale peninsulei Mount Batten”, se arată în comunicatul transmis de Consiliul Local din Plymouth.

Azbestul, toxic și cancerigen

Azbestul a fost descoperit pentru prima dată în această zonă în 2019, după ce una dintre cele 16 probe de nisip analizate a conținut o cantitate mică de material cu azbest, considerat la acea vreme de calitate inferioară și cu risc redus.

Cu toate acestea, autoritățile locale au precizat că evaluările recente au arătat că volumul materialului care conține azbest nu a scăzut în anii care au trecut.

Azbestul este o fibră microscopică naturală, utilizată pe scară largă în trecut în materialele de construcție. Dacă fibrele sunt inhalate, acestea pot fi cancerigene și sunt considerate foarte toxice.

Incidentul are loc după ce, în ultimele șase luni, autoritățile britanice au depistat azbest în mai multe produse și jucării puse în vânzare în Regatul Unit. În luna mai, două școli au fost închise temporar din cauza suspiciunilor privind prezența azbestului în nisipul din locurile de joacă.