Îngrijorări în China, din cauza Taifunului Bavi. MAE, atenționare pentru români

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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de călătorie pentru China.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Populară Chineză asupra faptului că, începând de astăzi, 9 iulie, Taifunul Bavi va afecta zona de coastă în provinciile Shandong, Jiangsu, Municipiul Shanghai, Zhejiang, Fujian, Guangdong și Taiwan.

MAE precizează că sunt prognozate intensificări semnificative ale vântului în cea mai mare parte a teritoriului și precipitații abundente, precum și în Regiunea Autonomă Guangxi, pentru aceasta existând un risc ridicat de producere a viiturilor și a alunecărilor de teren.

"Autoritățile chineze recomandă ca ambarcațiunile aflate în larg și persoanele implicate în activități maritime să revină de îndată în porturi și să adopte toate măsurile necesare pentru siguranță, iar populația este sfătuită să asigure măsurile necesare de precauție pentru limitarea riscurilor asociate taifunului.

Asistență consulară pentru românii din China

Cetăţenii români pot solicita informații și asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Beijing: +86 106 532 3616 și al Consulatului General al României la Shanghai: +86 216 270 1146, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție numărul de telefon de urgență al Ambasadei României la Beijing: +86 186 1173 7488 și al Consulatului General al României la Shanghai: +86 137 0194 9075.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor de internet https://beijing.mae.ro/,

https://shanghai.mae.ro/ și https://www.mae.ro/ și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătoreşte informat”

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro,https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie", transmite MAE într-un comunicat de presă.