Trump renunță la noul Air Force One oferit de Qatar. Pleacă din Turcia la bordul vechiului avion: "Sunt pe primul loc pe lista celor care ar urma să fie uciși"

Trump a fost întrebat dacă se teme că ar putea fi asasinat și de asta schimbă avioanele în ultimul moment. Foto: Agerpres

Președintele Donald Trump nu va părăsi Turcia la bordul noului său avion, oferit de Qatar.

Președintele Donald Trump a anunțat că nu va părăsi Turcia la bordul noului său avion, oferit de Qatar. În schimb, va zbura de la Ankara la baza Forțelor Aeriene Mildenhall din Anglia, la bordul „vechiului Air Force One”.

Trump a sugerat într-o postare pe rețelele sociale că schimbarea avioanelor a fost făcută pur și simplu pentru a oferi militarilor americani staționați la Mildenhall, în Regatul Unit, „șansa de a vizita aeronava”.

„Toată lumea este atât de entuziasmată și ne-am gândit că ar trebui să fie primii”, a scris el.

„De dragul vremurilor vechi, vom lua fostul Air Force One din Turcia la Mildenhall, o călătorie scurtă care merită cu siguranță făcută pentru a le oferi Marilor Noștri Eroi Militari șansa de a aprecia frumoasa noastră aeronavă adăugată la Flota Forțelor Aeriene!”, a mai scris Trump.

Donald Trump: Sunt pe primul loc pe lista celor care ar urma să fie uciși

Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă susținută de liderul american la Ankara, Trump a fost întrebat dacă se teme că ar putea fi asasinat și de asta schimbă avioanele în ultimul moment.

"Viața unui președinte este foarte periculoasă. E mai mic riscul pentru cei care luptă cu taurii în arenă sau pentru cei care conduc mașini de curse. Ești un reporter excelent, poate că trebuia să mă întrebi asta acum câțiva ani, poate nu mai candidam la funcția de președinte. E o profesie periculoasă. Sunt pe primul loc pe lista celor pe care iranienii vor să îl ucidă. Nu îmi pasă, pentru că îmi fac treaba și sper că o fac mai bine decât au făcut-o alții vreodată pentru că avem o țară care este super mișto. Am vorbit despre pericolele de securitate pentru că au apărut zilele astea tot felul de liste și s-a dovedit că sunt pe primul loc. Sunt pe primul loc pe lista celor care ar urma să fie uciși", a declarat Donald Trump.

"Avionul nou zboară la una dintre marile baze din Europa ca să fie arătat publicului și vom merge acasă cu metodele normale. Noul avion va merge la mai multe baze și va petrece mai mult timp la una dintre baze, astfel încât să poată fi văzut de soldați pentru că este o aeronavă minunată", a mai spus Trump apoi despre aeronava Boeing 747-8 oferită Statelor Unite de Qatar.

Trump a ajuns la summitul NATO cu "cea mai luxoasă aeronavă din lume"

Precizăm că președintele american Donald Trump a sosit marți la Ankara pentru summitul NATO, la bordul noului Air Force One, aeronava Boeing 747-8 oferită Statelor Unite de Qatar. Trump a descris noul Boeing 747, estimat la o valoare de aproximativ 400 de milioane de dolari, drept „cea mai luxoasă aeronavă din lume”, afirmând că aceasta dispune de sisteme de comunicații fără egal și echipamente de apărare avansate.

Totuși, noul avion a generat întrebări juridice, etice și de securitate națională.

„Este sigur, securizat și echipat cu cele mai avansate tehnologii necesare pentru a îndeplini cerințele misiunii prezidențiale”, a declarat Forțele Aeriene ale SUA într-un comunicat de presă.

Vechiul avion, un Boeing 747-200 puternic modificat, avea capabilități extrem de specializate, inclusiv realimentare în aer, amintește CNN.