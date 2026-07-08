Ce i-a spus Nicușor Dan lui Donald Trump la Summitul NATO: Președintele SUA s-a întreținut cu Mirabela Grădinaru / video

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a dezvăluit ce i-a spus lui Donald Trump atunci când președintele SUA s-a întors către el.

În cadrul unei conferințe de presă de miercuri dimineață, la Summitul NATO de la Ankara, președintele Nicușor Dan a spus ce a vorbit cu Donald Trump în timpul fotografiei de familie de la eveniment.

„Am văzut în niște poze surprinse de agențiile de presă o discuție între doamna Mirabela Grădinaru și președintele Donald Trump. Ce ați discutat?“, a întrebat o jurnalistă.

„Nu, nu! Au fost fraze de politețe. Stăteam în spate, domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela“, a dezvăluit Nicușor Dan.

„Pe scurt, asta a fost“, a spus președintele, vizibil bucuros de moment.

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