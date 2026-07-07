Maia Sandu l-a numit premier interimar pe Eugen Osmochescu

Eugeniu Osmochescu. Foto: Radio Chișinău

Republica Moldova are un nou prim-ministru interimar. Maia Sandu a semnat decretul prin care viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, preia conducerea Executivului.

Decizia președintelui Maia Sandu vine la câteva zile, după demisia premierului Alexandru Munteanu, după opt luni de mandat.

Maia Sandu urmează să desfăşoare consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcţia de prim-ministru. Ulterior, candidatul desemnat va trebui să prezinte în Parlament programul de activitate şi lista viitorului Cabinet de miniştri pentru obţinerea votului de încredere.

Partidul Socialiştilor şi Partidul Mişcarea Alternativă Naţională au anunţat că nu vor participa la consultări.

Potrivit Administrației Prezidențiale, decretul a fost semnat pe 7 iulie, iar noul premier interimar își începe oficial mandatul începând cu 8 iulie 2026.

„Începând de mâine, în conformitate cu decretul semnat de doamna președintă Maia Sandu, interimatul funcției de prim-ministru va fi asigurat de viceprim-ministrul Eugen Osmochescu. Îi mulțumesc că a acceptat această responsabilitate și îi doresc mult succes în această misiune. Am toată încrederea că va asigura continuitatea activității Guvernului cu responsabilitate”, a transmis fostul premier, Alexandru Munteanu.





