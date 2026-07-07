Ungaria lui Magyar pregătește schimbări majore pentru demolarea „sistemului Orban”. Susținătorii Fidesz ies în stradă

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Parlamentul Ungariei începe marţi să discute o serie de amendamente constituţionale cu scopul de a destructura "sistemul" fostului premier naţionalist Viktor Orban.

Parlamentul Ungariei dă start, marţi, unor discuții privind o serie de amendamente constituţionale, pentru a destructura "sistemul" fostului premier naţionalist Viktor Orban.

De asemenea, Fidesz, partidul lui Viktor Orban va organiza joi un protest împotriva "tiraniei" actualei puteri a premierului Peter Magyar, relatează agenţia EFE.

Premierul Magyar şi partidul său ultramajoritar în parlament, Tisza, care a introdus amendamentele, afirmă că acestea sunt menite să "restaureze democraţia constituţională" într-o ţară" care s-a distanţat de la cerinţele de bază ale democraţiei constituţionale".

Ce includ amendamentele premierului Magyar

Amendamentele includ măsuri pentru demiterea actualului preşedinte al ţării, Tamas Sulyok - ales de fostul parlament şi care este un apropiat al lui Orban -, stabilirea unei vârste maxime de 70 de ani pentru alegerea ca membru al Curţii Constituţionale şi acordarea unei autonomii sporite Oficiului Judiciar Naţional şi Curţii Supreme.

Ce mai vrea să facă Magyar

Premierul Magyar mai vrea să creeze şi un aşa-numit "Oficiu pentru Recuperarea şi Apărarea Patrimoniului Naţional", o instituţie care să recupereze fonduri obţinute în mod presupus ilicit de afacerişti apropiaţi guvernării Viktor Orban.

O altă iniţiativă controversată a actualei puteri este scăderea perioadei de exercitare a funcţiei de parlamentar la cel mult 12 ani ori trei mandate.

Human Rights Watch avertizează asupra reformelor grăbite: statul de drept ar putea fi pus în pericol

Demiterea preşedintelui şi limitarea mandatelor membrilor parlamentului au atras critici din partea mai multor ONG-uri, printre care Human Rights Watch (HRW). Aceasta din urmă, chiar dacă afirmă că noul guvern "are motive întemeiate pentru a lansa importante reforme instituţionale" pentru a restabili statul de drept, avertizează că o legislaţie pripită ar putea pune în pericol acest proces.

Viktor Orban, care a guvernat din 2010 până în 2026, a acţionat adesea contrar statului de drept, prin centralizarea puterii, controlul asupra media, elaborarea de legi electorale ce îl favorizau şi limitarea autonomiei sistemului judiciar şi a educaţiei.

Protest Fidesz: "Opriţi tirania!"

Partidul Fidesz, condus de Orban, aflat acum aflat în opoziţie, acuză partidul de guvernământ Tisza că limitează democraţia parlamentară şi că se îndreaptă spre "tiranie". Prin urmare, Fidesz a convocat pentru joi un protest sub sloganul "Opriţi tirania!", notează Agerpres.

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