DCNews Stiri Internațional De ce dinozaurul Orban nu o să dispară și nici nu o să ajungă după gratii: Istoricul Marius Diaconescu nu exclude o înțelegere în Orban și Magyar, care „nu e vreun sfânt”
Data publicării: 09:16 18 Apr 2026

De ce dinozaurul Orban nu o să dispară și nici nu o să ajungă după gratii: Istoricul Marius Diaconescu nu exclude o înțelegere în Orban și Magyar, care „nu e vreun sfânt”
Autor: Darius Muresan

imagine cu Viktor Orban, premierul Ungariei Șefa diplomației Uniunii Europene spune că împrumutul pentru Ucraina era de fapt planul B. Foto: Agerpres / Viktor Orban

Istoricul Marius Diaconescu, un cunoscător al spațiului politic maghiar, a explicat în exclusivitate pentru DC News de ce Viktor Orban nu va dispărea din peisajul politic și a ridicat unele semne de întrebare cu privire la modul în care s-a făcut tranziția puterii la Budapesta.

„Eu nu cred că Orban va dispărea pe plan politic. El e un dianozaur al politicii în Ungaria și indiferent cât de multe gafe a făcut șansele să îl vedeți pe el după gratii cum a fost la noi Adrian Năstase la noi, nu există”, a explicat Marius Diaconescu.

El arată că sistemul electoral din Ungaria, menit să avantajeze Fidesz-ul lui Orban, s-a întors împotriva fostului premier aflat la conducere la Budapesta de 16 ani.

„Sistemul de alocare a numărului de mandate în Parlament e construit încât, spera Orban, chiar dacă nu câștigă votul popular, prin îmbinarea numărului de voturi să fie în avantaj, dar de data asta au pierdut. Nu au avut suficiente voturi la listele individuale”, spune Marius Diaconescu, profesor universitar la Facultatea de Istorie din cadrul Universității București.

Acesta arată că de-a lungul istoriei în Ungaria au existat mai multe momente în care trecerea puterii s-a făcut în baza unor înțelegeri și negocieri între lideri și arată că și în cazul de față sunt unele inexactități ce țin inclusiv de modul în care mașinăria de propagandă a Fidesz nu a avut capacitatea să în „elimine” pe Peter Magyar, care amintește profesorul Diaconescu „nu e un sfânt”.

„Foarte interesant e că marele conducător al opoziției maghiare a fost ani de zile fostul primar din Budapesta care a fost tocat sistematic de Fidesz, procuratura maghiară și alte instituții aservite lui Orban. E foarte interesant că împotriva lui Peter Magyar nu au funcționat aceleași metode. Atunci îți pui întrebarea, oare de ce? Poate greșim, dar au ridicat și alții problema aceasta, căci e prea ușoară trecerea puterii și creșterea impactului lui Peter Magyar care nu e un sfânt, să fim corecți, nici în viața publică și nici în viața privată”, a conchis Marius Diaconescu.

Magyar spune că va suspenda programele de știri de la posturile de radio și televiziune de stat

Noul lider al Ungariei, Peter Magyar, și-a anunțat intenția de a suspenda programele de știri de la posturile de radio și televiziune de stat, în urma victoriei sale zdrobitoare asupra prim-ministrului Viktor Orban la alegerile de duminică, relatează Agerpres și DPA.

'Unul dintre primii pași după formarea unui guvern va fi suspendarea programelor de știri ale acestor media de propagandă', a declarat Magyar miercuri dimineață într-un interviu acordat postului de radio de stat Kossuth Radio.

Ulterior, el a făcut comentarii aproape identice la postul de televiziune M1. Amândouă aparțin companiei de radioteleviziune de stat MTVA.

În răspuns la remarca prezentatoarei M1 conform căreia suspendarea programelor de știri ar încălca legea, Magyar i-a spus că 'voi nu ați îndeplinit obligațiile prevăzute de legea mass-media'.

'A mă acuza aici că încalc legea este ca și cum un hoț ar suna la poliție', a adăugat el.

Legea mass-media din Ungaria din 2010 definește posturile MTVA ca fiind de serviciu public și, prin urmare, acestea sunt supuse cerinței de obiectivitate și echilibru, dar ele au urmat o linie puternic pro-Orban. În timpul campaniei electorale, programele au răspândit informații false despre Magyar, inclusiv un manifest electoral 'fabricat' al partidului său care ar fi prevăzut creșteri drastice de impozite; în același timp, acestuia nu i s-a oferit nicio oportunitate de a comenta în presa de stat în timpul campaniei electorale.

