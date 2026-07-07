Una dintre cele mai populare atracţii din Buzău, Focul Viu, nu mai primeşte turişti. Accesul a fost închis

Focul Viu. Sursa: Agerpres

Proprietara terenului pe care se află una dintre cele mai populare atracţii din judeţul Buzău, Focul Viu, a decis să închidă accesul pentru turişti.

Primele probleme, susţine Liliana Ungureanu, unul dintre proprietarii terenului, au apărut în urmă cu cinci ani când au început demersurile necesare obţinerii cărţii funciare pentru suprafaţa de teren pe care se află aria naturală protejată. Ulterior, pe lângă situaţia juridică pe care o gestiona, proprietara a trebuit să facă faţă unei noi provocări legată de turiştii care îi traversau proprietate cu diferite vehicule.

"De-a lungul timpului, pe lângă aceste probleme pe care le-am întâmpinat cu cartea funciară, nefiind o cale de acces oficial aprobată, nefiind limite ale Focului Viu oficial aprobate şi notate în cadastru, mai apar şi probleme cu turiştii. În momentul ăsta nu există un regulament făcut de Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP), care are obligaţie asupra acestui teren. Sunt şi turişti civilizaţi, dar şi turişti care înţeleg că ariile astea natural protejate sau obiectivele declarate turistice sunt acolo pentru ca dumnealor să poată să facă curse de motociclism, de ATV-uri, să-şi testeze maşini de teren pe proprietăţile noastre. (...) Eu nu am acolo o arie protejată, eu am o proprietate care vreau să îmi fie respectată şi, în al treilea rând, să elaboreze un regulament de vizitare, pentru că acum două, trei săptămâni, am avut întâlnire la Poliţie cu nişte turişti care au spus că n-au ştiut că nu se poate urca cu maşină la Focul Viu", a declarat, pentru Agerpres, Liliana Ungureanu.

Pentru a ajunge în zona Focului Viu, turiştii pot să urmeze două drumuri, ambele aflate însă pe terenul proprietate privată. Pentru că nu a primit un răspuns concret din partea gestionarilor ariei protejate cu privire la drumul oficial destinat turiştilor şi la suprafaţa exactă a ariei protejate, tot terenul a fost închis, astfel fiind restricţionat şi accesul spre punctul de atracţie turistică.

"Focul Viu este pe proprietatea familiei mele. Pentru a ajunge acolo, turiştii trec pe proprietate. Sunt acolo două căi de acces, un drum de servitute, care nu a fost niciodată destinat turiştilor şi cu atât mai puţin celor cu vehicule motorizate, şi o cărare de picior, este cea care în anul 1995, atunci când s-a dat hotărârea de Consiliul Judeţean (CJ) şi s-a stabilit că acest obiectiv să devină obiectiv turistic şi monument natural, a fost notată în anexele acelei hotărâri ca fiind calea de acces. Deci calea de acces care apare este o potecă. Pe poteca respectivă ar trebui să se meargă, dar, între timp a devenit traseu pentru motociclete, a devenit traseu pentru ATV-uri. Acum am închis tot terenul, inclusiv calea de acces de servitute, acolo am lăsat-o strict pentru riverani, iar cealaltă am închis-o definitiv, am închis-o cu gard. Focul Viu este înconjurat de terenul nostru", a mai spus Liliana Ungureanu.

Până când va fi închis drumul de acces

Ea a adăugat că măsura va fi în vigoare până în momentul în care Direcţia Judeţeană de Mediu va delimita Focul Viu, va stabili calea de acces oficială şi va stabili un regulament de vizitare.

"Vreau cale de acces oficială, vreau limitele ariei natural protejate, pentru că ne spun că e de 300 de metri, 33 de metri, 2.400 de metri şi să pună un panou de informare cu regulile de vizitare. Sunt trei lucruri atât de simple", mai precizează coproprietarul terenului din comuna Lopătari.

Pentru a rezolva situaţia, ţinând cont că Focul Viu este vizitat anual de un număr semnificativ de turişti, CJ Buzău a luat legătura cu instituţiile de mediu care ar putea identifica soluţiile pentru deblocarea situaţiei.

"Deşi soluţionarea problemelor semnalate de doamna Liliana Ungureanu nu intră în competenţa legală a CJ Buzău, instituţia noastră a rămas implicată activ în gestionarea acestei situaţii. La fel ca până acum, colaborăm strâns cu proprietarii terenului, doamna Liliana Ungureanu şi familia sa, având ca obiectiv comun asigurarea accesului neîngrădit al turiştilor la obiectivul Focul Viu. În acest scop, am organizat şi facilitat întâlniri cu toate instituţiile responsabile, ANMAP, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului şi Jandarmeria Buzău pentru a sprijini identificarea unei soluţii rapide şi conforme cu legea, care să respecte atât drepturile de proprietate ale familiei Ungureanu, cât şi interesul public privind menţinerea accesului turistic la acest obiectiv", a transmis, pentru AGERPRES, CJ Buzău.

Totodată, reprezentanţii Primăriei Lopătari au anunţat că se vor deplasa în zonă pentru a identifica soluţii care să răspundă atât solicitărilor formulate de proprietarii terenului, cât şi pentru rezolvarea situaţiei legate de accesul către punctul de atracţie turistică.

Focul Viu de la Lopătari face parte din Geoparcul "Ţinutul Buzăului", recunoscut drept sit UNESCO în luna aprilie 2022, fiind un teritoriu ce cuprinde elemente de interes geologic deosebit, alături de elemente de interes ecologic, arheologic, istoric şi cultural de importanţă mondială.

Administraţia judeţeană arată că Focul Viu ia naştere prin existenţa unor depozite de gaze naturale aflate în subteran care, în drumul lor către suprafaţă, se aprind cu ajutorul cristalelor de cuarţ. Focul care a luat naştere în acest mod nu se stinge deoarece este alimentat de gazele prezente în adâncuri, iar flăcările pot să atingă până un metru înălţime.

Spectacolul natural este mult mai impresionant dacă este admirat pe timpul nopţii.