Cutremur în România, în noaptea de joi spre vineri. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut

Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un cutremur s-a produs în noaptea de joi spre vineri în România.

Potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), un cutremur slab cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter s-a produs în România în noaptea de joi spre vineri.

Seismul a avut loc la o adâncime de 96,6 kilometri, în zona seismică Vrancea.

"În ziua de 03 iulie 2026 la ora 03:02:58 (ora locală a României) s-a produs în ZONA VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adâncimea de 96.6km", menționează INCDFP.

A fost resimțit în mai multe orașe

Seismul a fost localizat în apropierea orașelor Focșani, Bârlad, Bacău, Buzău, Sfântu Gheorghe și Brașov, la distanțe cuprinse între 33 și 97 de kilometri.

Tot luna trecută, un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter a fost înregistrat în România. S-a produs tot în zona seismică Vrancea - Buzău, la o adâncime de 124,7 kilometri, la ora 03:27.

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 50 km sud de Buzău, 59 km sud de Focșani, 65 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Brașov și 72 km nord-est de Ploiești.

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