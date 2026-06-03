€ 5.2556
|
$ 4.5142
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2556
|
$ 4.5142
 
DCNews Stiri Cutremur în România noaptea trecută. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut

Cutremur în România noaptea trecută. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 03 Iun 2026
imagine cutremur Cutremurul a fost urmat de o replică / Foto: Inquam, de Octav Ganea
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Un cutremur a avut loc în noaptea de marți spre miercuri în România.

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter a fost înregistrat în România în noaptea de marți spre miercuri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea – Buzău, la o adâncime de 124,7 kilometri, la ora 03:27.

Conform INCDFP, în data de 03 iunie 2026, la ora 03:27:05 (ora locală a României), în zona seismică Vrancea, Buzău, a avut loc un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la aceeași adâncime de 124,7 km.

Zonele care au resimțit cutremurul

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 50 km sud de Buzău, 59 km sud de Focșani, 65 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Brașov și 72 km nord-est de Ploiești.

Separat, alte două cutremure au fost raportate în noaptea de duminică spre luni în România, tot în zona Vrancea, potrivit INCDFP. Primul, produs la ora 0:47, a avut magnitudinea de 3,3, iar al doilea, la aproximativ trei ore distanță, a înregistrat 2,2 grade pe scara Richter.

Primul seism a fost localizat în zona seismică Vrancea - Buzău, iar cel de-al doilea în zona seismică Vrancea.

CITEȘTE ȘI: Italia, zguduită de cel mai puternic seism din ultimii 45 de ani
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romania
vrancea
cutremur
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
România primește sprijin de la 43 de state în OSCE după incidentul cu dronă de la Galați
Publicat acum 5 minute
Un cunoscut autor de literatură pentru copii taxează nedreptățile care se fac acestui domeniu
Publicat acum 6 minute
Ucraina atacă obiective strategice din Rusia, inclusiv un terminal petrolier din Sankt Petersburg
Publicat acum 17 minute
Cutremur în România noaptea trecută. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut
Publicat acum 22 minute
România devine o țară de chiriași. Cât au ajuns să coste apartamentele în marile orașe. Adrian Negrescu arată "o practică larg răspândită în piață"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 36 minute
Secretul longevității, explicat de un expert: Ce îți scurtează viața cu zeci de ani
Publicat acum 5 ore si 55 minute
BANCUL ZILEI: Încornoratul...
Publicat acum 2 ore si 16 minute
Horoscop 3 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Planul B al Moldovei dacă în doi ani nu aderă la UE
Publicat acum 3 ore si 26 minute
Costică Voicu, fostul șef al Poliției Române, a murit
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close