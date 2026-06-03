Cutremur în România noaptea trecută. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter a fost înregistrat în România în noaptea de marți spre miercuri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea – Buzău, la o adâncime de 124,7 kilometri, la ora 03:27.

Conform INCDFP, în data de 03 iunie 2026, la ora 03:27:05 (ora locală a României), în zona seismică Vrancea, Buzău, a avut loc un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la aceeași adâncime de 124,7 km.

Zonele care au resimțit cutremurul

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 50 km sud de Buzău, 59 km sud de Focșani, 65 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Brașov și 72 km nord-est de Ploiești.

Separat, alte două cutremure au fost raportate în noaptea de duminică spre luni în România, tot în zona Vrancea, potrivit INCDFP. Primul, produs la ora 0:47, a avut magnitudinea de 3,3, iar al doilea, la aproximativ trei ore distanță, a înregistrat 2,2 grade pe scara Richter.

Primul seism a fost localizat în zona seismică Vrancea - Buzău, iar cel de-al doilea în zona seismică Vrancea.

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