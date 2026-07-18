Volodimir Zelenski, întâlnire cu principalii comandanți ai armatei ucrainene. Ce măsuri pregătește Kievul

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a convocat o reuniune cu principalii comandanți militari pentru evaluarea situației de pe front.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, sâmbătă, că s-a întâlnit cu principalii comandanți ai armatei ucrainene pentru a analiza situația de pe cele mai dificile sectoare ale frontului. Discuțiile s-au concentrat asupra necesarului de armament, echipamente și resurse pentru continuarea operațiunilor de apărare împotriva Rusiei.

„Astăzi, împreună cu Pavlo Palisa, ne-am continuat discuțiile cu comandanții corpurilor de armată care apără cele mai intense sectoare ale frontului. (...) Vă mulțumesc tuturor pentru rapoartele consistente și bine fundamentate”, a scris, într-o postare pe rețelele de socializare, Volodimir Zelenski.

Kievul vrea mai multă artilerie și creșterea producției de drone terestre

„Am discutat despre natura și particularitățile operațiunilor de luptă de pe front, în special în direcțiile Sloviansk, Pokrovsk și Oleksandrivka, precum și în regiunea Harkiv și în alte sectoare dificile din multe puncte de vedere. Toți comandanții au subliniat importanța programului nostru echitabil de repartizare a personalului pentru brigăzile de luptă. Programul este în vigoare din decembrie și și-a dovedit eficiența în aproape toate brigăzile”, a adăugat liderul de la Kiev.

Totodată, Zelenski și principalii comandanți ai armatei ucrainene au discutat despre necesarul de arme și echipamente pentru desfășurarea operațiunilor de luptă, efectuarea rotațiilor, protejarea logisticii și distrugerea logisticii ruse.

„Avem nevoie de mai multă artilerie cu rază lungă de acțiune și de obuze de 155 mm. Am identificat mijloacele suplimentare care trebuie furnizate pentru lovituri la distanță medie. Vom discuta cu producătorii și cu toți cei implicați în furnizarea acestora despre oportunități suplimentare. Le mulțumesc tuturor dezvoltatorilor și producătorilor de vehicule terestre fără pilot (UGV). Acesta este, în mod evident, un domeniu prioritar pentru forțele noastre, iar livrările trebuie să crească”, a adăugat președintele ucrainean.

Măsuri necesare pentru contracararea ofensivei rusești

Zelenski a mai precizat că discuțiile au vizat și evaluarea obiectivelor armatei ruse, precum și măsurile necesare pentru consolidarea apărării ucrainene.

„Am analizat, de asemenea, informațiile operative privind obiectivele pe care ocupanții ruși încearcă să le îndeplinească și perspectivele apărării noastre active. Doresc să îi mulțumesc în mod special generalului de brigadă Voloshyn pentru propunerile sale privind extinderea, la nivelul întregului corp de armată, a activităților care deja dau rezultate la nivel de brigadă în modernizarea echipamentelor și în producția proprie.

Îi sunt recunoscător generalului de brigadă Maistrenko pentru prezentarea detaliată a numeroaselor aspecte tehnice și pentru descrierea clară a dificultăților din sectorul său, care trebuie rezolvate. Îi mulțumesc generalului de brigadă Sydorov pentru viziunea sa extrem de clară asupra pașilor, deciziilor și resurselor necesare în sectorul său. Vom obține rezultate”, a mai scris Zelenski.

Rusia continuă ofensiva pe frontul din Ucraina, unde menține presiunea asupra pozițiilor ucrainene și lansează atacuri aeriene asupra mai multor regiuni. În același timp, Kievul desfășoară propriile operațiuni împotriva unor ținte de pe teritoriul rus, cel mai recent atac fiind înregistrat în noaptea de vineri spre sâmbătă, în regiunea Moscova.