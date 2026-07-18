Expoziție BMW Classic și weekend fără trafic pe Calea Victoriei

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”Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă urbană” se desfășoară, în acest weekend, pe Calea Victoriei.

Sub tema ”Calea Victoriei, între patrimoniu auto şi promenadă urbană”, evenimentul propune o experienţă relaxantă, în care oraşul este redat oamenilor iar una dintre cele mai frumoase artere ale Capitalei devine "locul ideal pentru plimbare, descoperire şi timp petrecut în compania celor dragi", notează ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti.

Expoziție BMW Classic

Sâmbătă, între orele 16:00 şi 20:00, în zona magazinului Muzica, pasionaţii de automobile retro şi de istoria designului auto sunt invitaţi la Expoziţia BMW Classic, organizată în colaborare cu Asociaţia Retromobil Club România. Aproximativ 25 de automobile BMW clasice, fabricate în perioada 1960-1990, vor putea fi admirate într-o expoziţie în aer liber ce aduce în prim-plan eleganţa, inovaţia şi evoluţia uneia dintre cele mai cunoscute mărci auto din lume. Evenimentul oferă publicului ocazia de a descoperi modele devenite simboluri ale unei epoci importante şi de a explora patrimoniul automobilistic într-un cadru urban spectaculos.

Zi de vacanță în centrul Bucureștiului

Calea Victoriei va fi duminică din nou exclusiv pietonală, oferindu-le participanţilor libertatea de a se bucura de oraş într-un ritm diferit. Fără traficul obişnuit, bulevardul se transformă într-un spaţiu al plimbării, al întâlnirilor şi relaxării, unde patrimoniul arhitectural, energia verii şi atmosfera vibrantă a centrului Bucureştiului creează cadrul perfect pentru o zi de vacanţă petrecută în aer liber.

Prin proiectul ”Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă urbană” Capitala continuă să promoveze "un model de oraş prietenos cu oamenii", în care spaţiul public devine ”loc de întâlnire, cultură şi recreere”. Fiecare weekend oferă noi motive pentru a redescoperi Bucureştiul la pas iar acest weekend propune o combinaţie inspirată între patrimoniul construit, cel auto şi bucuria unei promenade estivale.

Calea Victoriei devine pietonală, sâmbătă şi duminică, pe segmentul de drum cuprins între bulevardul Dacia până la intersecţia cu Splaiul Independenţei, între orele 10:00 şi 22:00, fără afectarea intersecţiilor. Traficul rutier se reia pe timpul nopţii (duminică spre luni), de la ora 22:00. Se va permite traversarea pe străzile Ştirbei Vodă, C.A. Rosetti, Dem I. Dobrescu, Ion Câmpineanu şi bulevardul Regina Elisabeta.