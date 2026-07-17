Incident cu focuri de armă în Danemarca: Un civil a murit și un polițist a fost rănit. Atacatorul, în stare gravă

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Un civil a murit, iar un polițist a fost rănit într-un schimb de focuri în nordul Danemarcei.

Un civil a murit şi un poliţist a fost rănit vineri într-un incident cu focuri de armă la Norresundby, în nordul Danemarcei, şi în care atacatorul a fost grav rănit, a anunţat poliţia, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Poliţiştii au intervenit la începutul după-amiezii în urma semnalării unui incendiu într-o clădire într-o zonă industrială a oraşului, dar au fost întâmpinaţi cu focuri de armă la sosire, a explicat poliţia într-un comunicat.

Poliţiştii au ripostat, iar suspectul a fost rănit. "Acest bărbat a fost dus la spital şi este grav rănit", a indicat poliţia.

"Un civil şi un poliţist aflaţi la locul incidentului au fost atinşi de focuri de armă. Civilul a murit. Agentul de poliţie rănit este în stare stabilă", a adăugat poliţia, fără a oferi alte detalii.

Motivul agresorului nu este cunoscut.

"Nu cunoaştem încă, aşadar, circumstanţele exacte, inclusiv motivul focurilor de armă, în special. Acest lucru urmează să îl clarifice ancheta noastră viitoare", a declarat un responsabil al poliţei din regiunea Jutlanda de Nord, Claus Dano, citat în comunicatul menţionat.

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