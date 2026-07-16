Storm-1516: Un videoclip fals cu presupuși membri Hezbollah care amenință cu un atac de Ziua Națională a Franței ar putea avea legături cu Rusia / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @DC Studio

Un videoclip distribuit pe rețelele sociale înaintea festivităților de Ziua Națională a Franței, în care presupuși membri ai Hezbollah amenințau cu atacuri pe teritoriul francez, s-a dovedit a fi fals. Cercetătorii susțin că materialul ar putea fi legat de o campanie de dezinformare asociată Rusiei.

Potrivit analizelor citate de Euronews, Storm-1516 răspândește în mod constant informații fabricate despre Europa și statele occidentale și folosește metode din ce în ce mai sofisticate pentru a amplifica tensiunile și a crea confuzie în spațiul public.

În imaginile distribuite inițial pe Telegram, apoi pe X și Facebook, apar trei bărbați cu fețele acoperite și îmbrăcați în uniforme militare. Aceștia stau în fața unui manechin ce reprezintă un soldat al Legiunii Străine Franceze, pe al cărui chip este pictat drapelul Franței.

În videoclip, cei trei amenință că vor „vărsa sânge” pe 14 iulie dacă Franța va continua să „furnizeze arme regimului sionist”, o referire la Israel. La finalul înregistrării, unul dintre bărbați decapitează manechinul cu un cuțit.

Materialul a strâns aproape un milion de vizualizări doar prin distribuirea pe platforma X.

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Analiza experților indică faptul că înregistrarea este falsă

Specialiștii de la The Cube, echipa de verificare Euronews, au observat că bărbații nu spun explicit că aparțin Hezbollah. Totuși, emblema de pe uniformele lor seamănă cu însemnele organizației, iar numeroase postări de pe rețelele sociale îi prezintă drept membri Hezbollah.

Mai multe elemente ridică însă suspiciuni privind autenticitatea videoclipului. Materialul nu conține sigla oficială utilizată de Hezbollah în mesajele sale publice. În plus, jurnaliștii serviciului în limba arabă al Euronews au constatat că vorbitorii folosesc un accent apropiat de araba levantină, dar diferit de accentul libanez. Ei au identificat și mai multe greșeli gramaticale, incompatibile cu mesajele oficiale ale grupării.

AFP: Rețeaua de distribuire promovează constant narațiuni pro ruse

Verificatorii AFP au stabilit că videoclipul a fost distribuit simultan de o rețea de conturi care promovează frecvent mesaje favorabile Rusiei.

Printre acestea se află conturi apropiate de Alianța Statelor din Sahel, formată din Mali, Niger și Burkina Faso, state care au dezvoltat relații cu Iranul și promovează poziții antioccidentale.

Anchetatorii au observat că înregistrarea a fost redistribuită și de conturi antiisraeliene, precum și de utilizatori care promovează în mod repetat teorii ale conspirației.

Storm-1516 folosește identități false și conținut generat cu inteligență artificială

Potrivit cercetătorilor, Storm-1516 produce o gamă variată de materiale de propagandă. Rețeaua creează identități false, imită jurnaliști și instituții media europene, plătește actori care joacă rolul unor avertizori de integritate și utilizează din ce în ce mai des conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Experții spun că noul videoclip prezintă numeroase asemănări cu alte materiale atribuite aceleiași operațiuni de influență.

Un precedent a vizat Jocurile Olimpice de la Paris și Catedrala Notre Dame

Acesta nu este primul caz de acest fel. În ianuarie 2025, proiectul Gnida, un grup anonim care monitorizează operațiunile de influență ale Rusiei, a identificat un alt videoclip fals. În acel material apăreau persoane care pretindeau că fac parte din HTS, gruparea islamistă condusă în trecut de actualul președinte al Siriei, Ahmed al Sharaa.

În înregistrare, aceștia amenințau că vor incendia Catedrala Notre Dame din Paris dacă autoritățile franceze nu îl vor elibera pe Brahim Aouissaoui, cetățeanul tunisian condamnat pentru atacul terorist de la Nisa din 2020, în urma căruia au murit trei persoane.

Un alt exemplu îl reprezintă un videoclip care pretindea că prezintă membri Hamas care amenința cu atacuri în Franța înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024.

Centrul de Analiză a Amenințărilor al Microsoft a examinat acel material și a concluzionat că acesta corespunde tacticilor folosite de Storm-1516. Hamas a negat că ar fi realizat sau distribuit videoclipul.

Scopul campaniei este amplificarea tensiunilor și răspândirea dezinformării

Cercetătorii consideră că aceste videoclipuri urmăresc să creeze panică, să alimenteze tensiunile sociale și să afecteze încrederea publicului în instituții și în informațiile distribuite online.

Folosirea unor organizații cunoscute, precum Hezbollah sau Hamas, în materiale fabricate reprezintă una dintre tacticile utilizate pentru a face mesajele să pară credibile și pentru a obține o răspândire rapidă pe platformele sociale.