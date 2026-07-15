Donald Trump, președintele SUA Foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump amenință să lovească centrale electrice din Iran.

Președintele american Donald Trump a afirmat marți la postul de televiziune Fox News că va lovi centrale electrice și poduri din Iran săptămâna viitoare dacă nu se va ajunge la un acord cu Teheranul, transmite Agerpres, citând AFP.

"Va merge foarte rău pentru ei, deoarece săptămâna viitoare va fi rândul centralelor electrice. Săptămâna viitoare va fi rândul podurilor', în afară de cazul în care iranienii 'se așază la masa negocierilor", a declarat președintele american.

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Donald Trump: Atacurile vor continua până când voi spune că este destul

Întrebat despre cât timp vor dura atacurile americane, Donald Trump a răspuns: "Ele vor continua până când voi spune că este destul".

Statele Unite au lansat marți seară noi atacuri împotriva Iranului și au reînceput să îi blocheze porturile, Donald Trump renunțând în schimb la taxarea navelor care traversează Strâmtoarea Ormuz, aflată în centrul războiului.

Reluarea acestui blocaj maritim la ora 20:00 GMT, precum și a bombardamentelor, de o amploare inedită de la armistițiul din aprilie, subminează eforturile diplomatice de a transforma în acord de durată protocolul semnat pe 17 iunie, potrivit Agerpres.