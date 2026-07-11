Premieră în Japonia: O rachetă reutilizabilă a decolat și a aterizat cu succes

Sursa foto: https://www.magnific.com/, 3DSculptor

Japonia a reușit în premieră decolarea și aterizarea unei rachete reutilizabile.

Japonia a reuşit pentru prima dată decolarea şi aterizarea unei rachete reutilizabile, a anunţat sâmbătă Agenţia spaţială niponă, un pas înainte către această tehnologie care permite reducerea costurilor misiunilor spaţiale, informează AFP, potrivit Agerpres.

Prototipul, lansat de la baza de testare a Agenţiei de explorare aerospaţială japoneză (JAXA) situată la Noshiro (nord), a ajuns până la o înălţime de 10 metri pentru un zbor care a durat circa 40 de secunde.

"Am investit mult timp şi efort, iar acum, după ce prototipul a decolat şi a aterizat fără probleme, trebuie să spun că resimt o mare uşurare", le-a declarat jurnaliştilor Takashi Ito, responsabil de această lansare.

Agenţia spaţială urmează să analizeze datele pentru a determina amploarea acestui succes, a precizat Takashi Ito, care spune că este "convins" că a "obţinut date foarte utile".



VEZI ȘI: Top 10 cele mai bune orașe din lume în care să trăiești în 2026

Dezvoltarea rachetelor reutilizabile permite reducerea costurilor misiunilor spaţiale

Cele mai multe dintre rachete sunt concepute pentru o utilizare unică, părţile lor componente se prăbuşesc apoi în mare, se dezintegrează în atmosferă sau rămân câteodată pe orbită sub formă de deşeuri spaţiale.

Dezvoltarea rachetelor reutilizabile permite reducerea considerabilă a costurilor misiunilor spaţiale.

Compania americană SpaceX utilizează deja această tehnologice şi exploatează racheta reutilizabilă Falcon 9 din 2017.

China a anunţat vineri aterizarea reuşită în premieră a unei rachete reutilizabile, sfidând dominaţia americană în acest sector.

În iunie anul trecut, o filială a Honda a devenit prima companie japoneză care a dus cu bine la capăt decolarea şi aterizarea unei rachete de acest tip.

Tokyo, care încearcă să consolideze competitivitatea industriei sale spaţiale, a lansat în luna iunie racheta H3, la mai multe luni după eşecul unei misiuni care avea drept obiectiv plasarea unui satelit pe orbită.

VEZI ȘI: China ar fi transmis un ultimatum Rusiei. Zelenski spune că a aflat asta de la liderii europeni prezenți la summitul NATO de la Ankara