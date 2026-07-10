Planul lui Nicușor Dan pentru a debloca criza guvernamentală în 7 zile. Premierul pentru care și PNL ar renunța la Siegfried Mureșan

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan ar vrea să încheie criza politică în maximum o săptămână.

Președintele Nicușor Dan vrea să desemneze un nou premier până la sfârșitul săptămânii viitoare, asta după ce luni are planificată o nouă serie de discuții cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, precum și cu cei al Minorităților Naționale.

Se deschid ușile la Cotroceni. Nicușor Dan nu mai lasă loc de întoarcere

Discuțiile de luni ar urma cumva să fie în fața presei, pentru ca liderii partidelor să nu mai aibă posibilitatea de a se răzgândi cu privire la înțelegerile stabilite. Ne amintim că președintele Nicușor Dan a declarat că nu ar fi făcut cele două nominalizări, Eugen Tomac și Adrian Veștea, dacă nu ar fi avut promisiunea că vor fi susținuți.

Blocajul de la Cotroceni

Ultima discuție a președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor a avut loc la sfârșitul lunii iunie, când președintele a revenit rapid în țară așteptându-se la o soluție din partea partidelor guvernamentale. Nu doar că n-a existat, ba chiar Nicușor Dan a dat o declarație publică prin care l-a acuzat direct pe Ilie Bolojan că marți dăduse asigurări că susține un Guvern Grindeanu, ca vineri să se răzgândească și să genereze un blocaj total al negocierilor. Din fosta coaliție de guvernare, pe masa lui Nicușor Dan sunt aceleași propuneri de premier: Sorin Grindeanu, din partea PSD și Siegfried Mureșan din partea PNL, USR, UDMR. Declarativ, nicio tabără nu ar susține-o exclusiv pe cealaltă: PSD nu ar vota un guvern din care nu face parte, precum nici PNL și USR nu vor vota un guvern monocolor PSD.

Singura variantă acceptată de toți: rotativa miniștrilor politici cu

Și totuși, un al nume este vehiculat pe surse: Alexandru Nazare. De fapt, propunerea ar fi ca Alexandru Nazare să fie premier independent și să fie conceput un acord de rotativă a miniștrilor: mai întâi să avem miniștri PSD, apoi miniștri PNL, USR, UDMR, dar cu același premier. Aceasta ar fi mult invocatul guvern de armistițiu condus de un premier independent. Doar în acest scenariu, PNL ar renunța la Siegfried Mureșan.