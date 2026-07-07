Aspen România susține la Ankara dezvoltarea regiunii Mării Negre ca pilon al industriei de apărare NATO

Foto - Mircea Geoană la Summitul de la Ankara

În marja Summitului NATO de la Ankara, lideri politici, reprezentanți ai industriei de apărare și experți în securitate au participat la o dezbatere dedicată viitorului industriei de apărare în regiunea Mării Negre, cu accent pe rolul pe care această zonă îl poate juca în consolidarea bazei industriale a Alianței.

Evenimentul, desfășurat sub tema „De la achiziții fragmentate la un hub regional: argumentul regiunii Mării Negre pentru politica NATO privind Punctul unic de acces al industriei (NATO Industry Front Door)” a analizat modalitățile prin care cooperarea regională poate contribui la dezvoltarea unei industrii de apărare mai integrate și mai eficiente.

„NATO 3.0 și transformarea bazei industriale și tehnologice ale NATO nu pot fi realizate fără a pune în valoare întreg potențialul statelor aliate, inclusiv din regiunea noastră. Marea Neagră este zona unde pot fi trase cele mai multe și rapide concluzii rezultate din războiul din Ucraina și, mai recent, a celui din Iran”, a declarat Mircea Geoană, președintele Institutului Aspen România.

Participanții au discutat despre crearea unui cluster regional al industriei de apărare în zona Mării Negre, conectat la noua arhitectură NATO privind achizițiile și cooperarea industrială. Potrivit organizatorilor, o astfel de inițiativă ar putea contribui la consolidarea capacităților de apărare ale Alianței și la valorificarea potențialului statelor de pe flancul estic.

„Cred că descurajarea bazată pe capacitatea industriei de apărare va deveni din ce în ce mai importantă. Privind spre viitor și la modul în care ne consolidăm reziliența pe termen lung, trebuie să dezvoltăm un ecosistem al excelenței în industria de apărare la scară mai largă, pe întreg continentul”, a evidențiat Benedetta Berti, secretarul general al Adunării Parlamentare NATO.

Printre speakerii prezenți la dezbatere s-au numărat Mircea Geoană, Benedetta Berti, Daniel Petrescu și Răzvan Pîrcălăbescu, care au subliniat importanța unei colaborări mai strânse între statele aliate, industrie și autoritățile de decizie pentru dezvoltarea unei baze industriale de apărare competitive în regiunea Mării Negre.

Răzvan Pîrcălăbescu, directorul general Romarm, a reiterat faptul că „trebuie să generăm valoare adăugată în economie și să creăm noi capacități de producție. Statele NATO genereaza aproximativ 50% din PIB-ul global, iar industria de apărare trebuie să genereze plus valoare în această pondere și să fie rentabilă din punct de vedere al business-ului, de aceea trebuie investit pe langa producția militară, în cercetare- dezvoltare dar și în produse dual- use”.

La rândul său, generalul Daniel Petrescu, fost șef al Statului Major General al Armatei Române, a susținut necesitatea consolidării dimensiunii industriale a regiunii Mării Negre.

„În opinia mea, trebuie să trecem de la simpla recunoaștere a importanței politice a Mării Negre la transformarea acesteia într-o regiune cu importanță strategică și industrială. Pentru a avea o relevanță geostrategică reală, trebuie să dezvoltăm o bază industrială solidă și capabilități credibile”, a menționat acesta.

Concluziile dezbaterii de la Ankara vor fi continuate în luna septembrie la “Aspen European Strategic Forum”, ce va avea loc la Bruxelles, și în noiembrie, în cadrul celei de-a 15-a ediții a “Bucharest Forum”, eveniment organizat de Institutul Aspen România împreună cu GMF și dedicat temelor de politică externă și securitate.

Prin organizarea acestei dezbateri, Institutul Aspen România își propune să susțină dialogul strategic privind securitatea euroatlantică și să încurajeze dezvoltarea cooperării dintre aliați și industria de apărare, într-un context în care întărirea capacităților NATO rămâne una dintre principalele priorități ale Alianței.