Siegfried Mureșan explică de ce nu votează PNL suspendarea lui Nicușor Dan: Nu a încălcat „grav“ Constituția

Cine este Siegfried Mureșan, eurodeputatul care este propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier / FOTO: Agerpres

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, a vorbit despre suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Siegfried Mureșan a fost invitat vineri seara la Digi24, unde a precizat că Partidul Național Liberal nu va vota pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Motivul invocat de Siegfried Mureșan e că președintele nu a încălcat „grav“ Constituția.

„Nu vom vota suspendarea preşedintelui. Dezbaterile democratice sunt normale, dar suspendarea se face în urma unor încălcări grave ale Constituţiei, ceea ce nu este cazul.

Am văzut, la suspendările nejustificate ale preşedintelui Băsescu, în 2007 şi 2012, că ele afectează credibilitatea României“, a precizat europarlamentarul.

Atât la demersul din anul 2007, cât și la cel din 2012, PNL a susținut suspendarea președintelui. În 2007, când era sub conducerea lui Călin Popescu-Tăriceanu, Partidul Național Liberal a susținut politic și a votat în favoarea suspendării, iar în 2012, sub conducerea lui Crin Antonescu, PNL a fost unul din pilonii suspendării, alături de PSD în Uniunea Social Liberală (USL).

Mai târziu, Partidul Național Liberal a fuzionat cu PDL, fostul partid al președintelui Băsescu, iar o mare parte din liberalii de astăzi sunt foști membri ai Partidului Democrat Liberal.