Notificări de deconectare, anunțate de Bogdan Ivan. Reacția Ministerului Energiei

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Ministerul Energiei transmite un semnal important în contextul în care fostul ministru Bogdan Ivan susține că au fost deja transmise notificări de deconectare.

”Ministerul Energiei respinge categoric dezinformarea potrivit căreia marii consumatori industriali ar fi primit notificări de limitare sau deconectare.

Aceștia au primit o înștiințare că se află pe un normativ și că, doar dacă se va ajunge la o situație limită, vor primi o înștiințare de limitare a consumului cu 24 ore înainte.

Situația energetică trebuie urmărită cu maximă atenție, iar industria românească trebuie protejată în fața unor factori care perturbă sectorul energetic, precum seceta și vremea extremă. Dar de aici până la a spune că România este în pragul unui „colaps energetic” este o distanță uriașă. În plus, dezinformarea propagată în spațiul public, mai ales dacă vine de la un fost ministru al energiei, nu ajută la rezolvarea situației prin care trece România.

O eventuală solicitare de reducere temporară a consumului, în anumite condiții de siguranță a sistemului, nu înseamnă deconectarea industriei și nici faptul că România a rămas fără energie. Este un instrument de echilibrare și de protejare a Sistemului Energetic Național, utilizat preventiv și responsabil atunci când există vârfuri de consum si cantități de electricitate din producție internă sau import indisponibile” reacționează Ministerul Energiei.

Avertismentul lansat de Bogdan Ivan

Reacția vine după ce fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că marile companii din România au început să primească notificări privind deconectarea de la Sistemul Energetic Național, pe fondul crizei energetice. El a avertizat că oprirea energiei, chiar și pentru câteva ore, poate provoca pierderi majore.

”Cel mai negru scenariu se întâmplă. Criza a ajuns la poarta fabricilor, și așa împovărate de taxe, de costuri uriașe și de incertitudine” a susținut Bogdan Ivan.

Conform acestuia, primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică au ajuns deja în industrie: ”Este strigător la cer. Este un atentat la siguranța economică a României”, afirmă Bogdan Ivan, care îi cere premierului Ilie Bolojan să intervină pentru a evita oprirea producției.

”Ne-ați spus că totul este sub control. Astăzi vedem realitate”

”Domnule premier demis Ilie Bolojan, o fabrică nu se oprește ca un bec. Când îi tai energia, oprești producția, blochezi contracte, produci pierderi și pui presiune directă pe salariile oamenilor. În spatele fiecărei fabrici sunt familii, sunt oameni care muncesc, sunt copii care depind de venitul părinților lor” mai transmite Bogdan Ivan.

Premierul Ilie Bolojan este și ministru interimar al Energiei.

”Ne-ați spus că totul este sub control. Astăzi vedem realitatea. România încearcă să țină sistemul energetic în picioare cerând industriei să producă mai puțin. Asta nu este soluție. Asta înseamnă să împingi economia spre colaps și să pui pe umerii companiilor nota de plată pentru lipsa de decizie a unui guvern demis” a mai susținut fostul ministru PSD al Energiei.

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