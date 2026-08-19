Tragedie la Spitalul Universitar: Un medic rezident a murit după ce s-ar fi aruncat de la etaj

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Un medic în vârstă de 28 de ani a fost găsit mort la Spitalul Universitar din București, după ce s-ar fi aruncat de la unul dintre etajele unității medicale. Din primele informații, acesta și-ar fi pus capăt zilelor.

Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului, însă au constatat că tânărul avea răni incompatibile cu viața. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs tragedia.

"Spitalul Universitar de Urgență București confirmă că, în cursul zilei de 19 august 2026, un medic rezident care desfășura un stagiu de pregătire în cadrul unității noastre a decedat în urma unui act suicidar", a anunţat Spitalul de Urgenţă.

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Autoritățile verifică circumstanțele în care a murit medicul rezident

"Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere.

Circumstanțele și cauzele producerii acestui tragic eveniment sunt în atenția autorităților competente. Din respect pentru familia îndoliată, spitalul nu va face alte comentarii", a transmis spitalul într-un comunicat.

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, medicul s-ar fi aruncat de la etaj.