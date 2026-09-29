Încă o femeie a fost ucisă în România de concubin. Este numărul 29 din 2026. Bărbatul s-a sinucis

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Un bărbat de 45 de ani și-a înjunghiat mortal partenera după care s-a aruncat de la etajul patru al blocului. Intenționa să-i omoare și băiatul de 15 ani.

Un bărbat în vârstă de 45 de ani, din municipiul Roman, şi-a înjunghiat mortal concubina, după care s-a sinucis, aruncându-se de la etajul 4 al blocului, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamț, scrie Agerpres.

Bărbatul voia să-l ucidă și pe fiul femeii, de 15 ani

Faptele au avut loc marţi, în jurul orei 15:20, şi au fost sesizate la 112 de rudele bărbatului.

Potrivit acestora, bărbatul intenţiona să îl ucidă şi pe fiul femeii, un băiat în vârstă de 15 ani, care urma să se întoarcă de la şcoală.

Poliţiştii au acţionat imediat şi au rugat cadrele didactice să îl cheme înapoi, la şcoală pe copil, fără să îi spună despre ce este vorba, astfel încât să aibă timp să acţioneze la domiciliul acestuia.

Femeia a fost atacă cu un cuțit

"Din primele verificări efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, în timp ce femeia, de 42 de ani, se afla într-un imobil din municipiul Roman, ar fi fost atacată cu un obiect tăietor înţepător de concubinul acesteia, un bărbat de 45 de ani. Ulterior, acesta s-ar fi aruncat de la etajul 4 al imobilului în cauză, fiind preluat de un echipaj medical şi transportat la spital. Din nefericire a fost declarat decesul femeii”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Ulterior, la spital a fost declarat şi decesul bărbatului. Cercetările au fost preluate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, pentru a se stabili cu exactitate cauzele şi împrejurările producerii acestui eveniment.

Al treilea caz de femicid în ultima săptămână

Este al treilea caz de femicid în România, în ultima săptămână. Valentina a fost găsită într-o valiză, pe râul Olt, ucisă de partenerul său de viață, găsit ulterior în Elveția. Ioana, mama unui băiețel de doar 7 ani, a fost ucisă de partenerul său, sâmbătă spre duminică. Ambele crime au fost motivate de gelozie.

Psihologul Radu Leca a vorbit, pentru DCNews, despre gelozia care duce la crimă: ”Din punct de vedere al tulburărilor de comportament și al tulburărilor de personalitate, gelozia intră sub incidența patologiei, respectiv ea reprezintă o boală. Pe măsură ce subiectul este axat pe tot ceea ce înseamnă gândire irațională, dar fixă, se dezvoltă în interiorul lui, ca viitor făptaș, cum a fost în aceste ultime două cazuri, dorința de a o îndepărta pe viitoarea victimă de oricine, oricând, cu orice preț, chiar și prin moarte. Gelosul spune așa: "Dacă nu este a mea, nu va putea fi a nimănui. Dacă nu este a mea, nimeni nu va putea să o atingă". Cum? Omorând-o".