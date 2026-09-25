ANSVSA le dă sfaturi micilor fermieri și celor care dețin păsări în propria curte. Cum să se ferească de virusul gripei aviare

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Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) se alătură campaniei #NoBirdFlu, pe care Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) și Comisia Europeană o derulează în această toamnă. Micii fermieri și cei care dețin păsări în propria curte primesc sfaturi pentru a ține virusul gripei aviare la distanță.

"Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) se alătură campaniei #NoBirdFlu, pe care Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) și Comisia Europeană o derulează în această toamnă. Campania se adresează în primul rând micilor fermieri și crescătorilor de păsări din gospodăriile populației. Mesajul ei este simplu: cinci măsuri de biosecuritate care țin virusul departe de adăposturi.

Sezonul de risc începe acum. Numărul cazurilor de gripă aviară crește în Europa în lunile reci, când păsările sălbatice migratoare traversează continentul și se adună în număr mare. În fermele de păsări, majoritatea infecțiilor au avut ca sursă contactul indirect cu păsările sălbatice.

România este unul dintre cele zece state asupra căreia se concentrează campania, alături de Belgia, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia și Spania. Toate au o producție avicolă importantă și s-au numărat, în ultimii ani, printre țările cele mai afectate de boală.

Publicul-țintă nu a fost ales întâmplător. Cercetările pe care se sprijină campania sugerează că micii fermieri și cei care dețin păsări în propria curte cunosc au mai puține informații despre riscurile și măsurile de prevenire. Tot ei întâmpină mai multe dificultăți în a le aplica zi de zi", se arată în comunicatul transmis de ANSVSA.

"Virusul gripei aviare nu are nevoie de contact direct"

"Virusul gripei aviare nu are nevoie de contact direct ca să ajungă într-un adăpost. Poate intra pe o încălțăminte nedezinfectată, printr-un furaj contaminat sau printr-o plasă ruptă. Măsurile pe care le recomandăm nu cer investiții mari, ci disciplină zilnică. Iar dacă păsările nu mai mănâncă, nu mai beau sau mor brusc, anunțați imediat medicul veterinar. Cu cât aflăm mai repede, cu atât cresc șansele să oprim focarul înainte să ajungă în curtea vecinului”, a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.

Cei cinci pași #NoBirdFlu

"Controlați accesul. Permiteți intrarea persoanelor, vehiculelor, uneltelor și lăzilor doar atunci când este necesar. Purtați haine curate, spălați-vă pe mâini și curățați încălțămintea la intrarea în fermă. Dezinfectați tot ce intră, mai ales dacă a fost recent în contact cu păsări, dejecții sau păsări sălbatice.

Curățenie completă. Curățați și dezinfectați periodic toate spațiile, în special după fiecare ciclu de producție. Separați clar zona „curată” (în contact cu păsările) de zona „murdară” (în contact cu exteriorul). Protejați furajul de contaminare și asigurați apă proaspătă și curată.

Niciun loc pentru păsările sălbatice. Folosiți acoperișuri solide, pereți etanși și împrejmuiri bine închise. Nu mutați furajul de la un efectiv la altul și nu permiteți formarea bălților în jurul fermei. Acoperiți spațiile exterioare cu plase sau grilaje și verificați-le periodic pentru găuri.

O specie, un spațiu. Țineți separat găinile, rațele și curcanii, pentru a evita transmiterea bolii de la o specie la alta.

Recunoașteți semnele. Scăderea consumului de hrană sau apă, mortalitatea bruscă și semnele respiratorii sunt motive de alarmă. Izolați păsările bolnave și anunțați imediat medicul veterinar de liberă practică împuternicit din localitate sau Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor județeană", se mai arată în comunicat.

Gripa aviară este din ce în ce mai răspândită în Europa, dar și în afara ei. Anul trecut, peste 30 de ferme de păsări din Germania au fost forţate să îşi sacrifice animalele în urma descoperii unor focare de gripă aviară. Și Belgia s-a confruntat cu probleme, iar în SUA, gripa aviară a dus, atunci, la dublarea prețului ouălelor, ajngând la 4,95 de dolari duzina.