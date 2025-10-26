€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 16:02 26 Oct 2025

Probleme mari cu gripa aviară în Germania. Peste 400.000 de animale au fost deja sacrificate
Autor: Florin Răvdan

ferma-gaini-pretul-carnii-de-pui_90197900 Fotografie de la Sarah-Claude Lévesque St-Louis/ Pexels
 

Peste 30 de ferme de păsări din Germania au fost forţate să îşi sacrifice animalele în urma descoperii unor focare de gripă aviară, a anunţat duminică Institutul german pentru sănătate animală (FLI),...

Peste 30 de ferme de păsări din Germania au fost forţate să îşi sacrifice animalele în urma descoperii unor focare de gripă aviară, a anunţat duminică Institutul german pentru sănătate animală (FLI), transmite DPA

Conform evaluărilor iniţiale, aproximativ 400.000 de pui, raţe, gâşte şi curcani au fost sacrificaţi şi ulterior eliminaţi pentru a preveni răspândirea gripei aviare.

"Am avut cifre similare în 2021, cel mai puternic "an de gripă aviară" de până acum. Este imposibil de prezis cum va evolua situaţia, dar FLI (Institutul Friedrich-Loeffler) se aşteaptă la o nouă creştere a focarelor şi a cazurilor. Situaţia rămâne extrem de dinamică", a declarat şefa FLI, Christa Kuhn.

Cele mai mari pierderi provocate de virusul grupei aviare au fost în nord-estul Germaniei, mai ales în landurile Mecklenburg-Pomerania Occidentală şi Brandenburg, care înconjoară Berlinul. În landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală, aproape 150.000 de găini ouătoare au fost sacrificate la două locaţii.

Duminică, un district din landul Brandenburg a anunţat că alte 130.000 de păsări vor fi sacrificate în urma detectării unor cazuri de gripă aviară.

Mii de animale au fost sacrificate, preventiv, în alte landuri germane, după ce analizele FLI au confirmat infecţii cu virusul gripei aviare H5N1, extrem de contagios.

Păsările sălbatice care migrează în regiunile sudice sunt considerate principalii purtători ai gripei aviare. Deşi boala este acum prezentă în Germania pe tot parcursul anului, riscul de infecţie creşte brusc în timpul migraţiei de toamnă.

Potrivit FLI, valul actual de infecţii a început mai devreme decât de obicei. Cocorii au fost, de asemenea, afectaţi într-o măsură fără precedent, în special în landul Brandenburg, unde mor în număr mare.

Potrivit lui Kuhn, au fost detectat în 65 de cazuri de gripă aviară H5N1 la păsări sălbatice. În total, însă, mult mai multe animale infectate au murit, a spus şefa institutului FLI.

Până acum nu există cazuri semnalate de transmitere a virusului gripei aviare de la păsări la oameni însă descoperirea unor astfel de focare au impus demararea unor campanii de sacrificare, iar fermierilor li s-a ordonat să ţină păsările închise, scrie Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

gripa aviara
germania
animale
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Universitatea Craiova, pas greşit în Superligă. Doar remiză cu Metaloglobus
Publicat acum 6 minute
Furt ca în filme la Balş. Un bărbat a furat o maşină de poliţie chiar din curtea secţiei
Publicat acum 8 minute
"Ce vrem, pericol sau siguranţă?". Titi Aur analizează limitele de viteză de pe şoselele din România
Publicat acum 16 minute
Probleme mari cu gripa aviară în Germania. Peste 400.000 de animale au fost deja sacrificate
Publicat acum 25 minute
Slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Ce nu s-a văzut la TV
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Oct 2025
Moment emoționant la Vocea României: Alessia Pop i-a lăsat pe jurați fără cuvinte / video
Publicat pe 24 Oct 2025
Nicușor Dan, răspuns la o problemă ridicată de Mircea Badea
Publicat pe 25 Oct 2025
Reacţia lui Ilie Bolojan după ce a fost huiduit la Carei, de Ziua Armatei
Publicat pe 24 Oct 2025
Vine războiul?! De ce vrea să plece Carrefour tocmai din România și Polonia
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close