€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Stiri Internațional Elveția, decizie referitoare la importul de GNL rusesc
Data publicării: 08:13 26 Feb 2026

Elveția, decizie referitoare la importul de GNL rusesc

gnl1

Guvernul elvețian a anunțat miercuri viitoarea interdicție totală a achiziționării și importului de gaz natural lichefiat rusesc, aliniindu-se astfel la cel mai recent pachet de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană.

'Începând cu 25 aprilie 2026, achiziționarea și importul de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc vor fi complet interzise în Elveția. O perioadă de tranziție este prevăzută până la sfârșitul anului 2026 pentru contractele de furnizare pe termen lung preexistente', a indicat Consiliul Federal (guvernul) elvețian într-un comunicat, potrivit Agerpres.

'Măsura are ca scop restricționarea veniturilor obținute de Rusia din vânzarea de combustibili fosili, care contribuie în mare măsură la finanțarea războiului împotriva Ucrainei', potrivit documentului.

Această decizie face parte dintr-o serie de măsuri adoptate miercuri de Berna pentru a se alinia la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, referitor la hidrocarburi, decis la sfârșitul lunii octombrie și care vizează secătuirea resurselor Kremlinului în războiul său împotriva Ucrainei.

Acest set de măsuri include în special oprirea completă a importurilor de GNL rusesc până la sfârșitul anului 2026, cu un an mai devreme decât era planificat.

Elveția, care nu este membră a UE, s-a aliniat sancțiunilor economice impuse de Bruxelles împotriva Moscovei încă din 2022 și de la începutul invaziei Moscovei în Ucraina.

Alte măsuri luate de Elveția în sectorul financiar vor intra în vigoare în această săptămână, inclusiv interdicția 'oricărei furnizări de servicii de criptoactive cetățenilor și companiilor ruse'. (Calaudia Calotă)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Șeful la care visează orice angajat: Patronul unei companii, viral pe Internet, după ce și-a premiat angajații cu 26 de milioane de dolari - VIDEO
Publicat acum 6 minute
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav cu mintea tulburată
Publicat acum 8 minute
Club de noapte celebru din București, călcat de mascați: Acuzații de prostituţie, droguri, spălare de banii (surse)
Publicat acum 29 minute
Primar din Gorj prins de polițiști beat la volan. Ce alcoolemie avea
Publicat acum 53 minute
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. S-au autodenunțat pentru că aveau mustrări de cunoștiință
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 27 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Fostul șef al Vămilor, demis de Bolojan în ianuarie, pus pe o nouă funcție în februarie. Ce post a primit, tot la Vămi
Publicat acum 2 ore si 10 minute
A murit fostul procuror Ion Diaconescu, cel care l-a trimis în judecată pe Țundrea, deși era nevinovat
Publicat acum 2 ore si 16 minute
BANCUL ZILEI: Din lumea păsărilor
Publicat acum 2 ore si 28 minute
Femeie sechestrată și bătută 3 zile de propriul soț. Fiul lor a sunat la 112
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close