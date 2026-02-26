Elveția, decizie referitoare la importul de GNL rusesc

'Începând cu 25 aprilie 2026, achiziționarea și importul de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc vor fi complet interzise în Elveția. O perioadă de tranziție este prevăzută până la sfârșitul anului 2026 pentru contractele de furnizare pe termen lung preexistente', a indicat Consiliul Federal (guvernul) elvețian într-un comunicat, potrivit Agerpres.

'Măsura are ca scop restricționarea veniturilor obținute de Rusia din vânzarea de combustibili fosili, care contribuie în mare măsură la finanțarea războiului împotriva Ucrainei', potrivit documentului.

Această decizie face parte dintr-o serie de măsuri adoptate miercuri de Berna pentru a se alinia la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, referitor la hidrocarburi, decis la sfârșitul lunii octombrie și care vizează secătuirea resurselor Kremlinului în războiul său împotriva Ucrainei.

Acest set de măsuri include în special oprirea completă a importurilor de GNL rusesc până la sfârșitul anului 2026, cu un an mai devreme decât era planificat.

Elveția, care nu este membră a UE, s-a aliniat sancțiunilor economice impuse de Bruxelles împotriva Moscovei încă din 2022 și de la începutul invaziei Moscovei în Ucraina.

Alte măsuri luate de Elveția în sectorul financiar vor intra în vigoare în această săptămână, inclusiv interdicția 'oricărei furnizări de servicii de criptoactive cetățenilor și companiilor ruse'. (Calaudia Calotă)