Cel mai mare acord în privința AI a fost semnat de 88 de țări. Cum arată viitorul inteligenței artificiale

Textul a fost susținut de 88 de state, după ce negocierile s-au prelungit cu o zi din cauza disputelor legate de formulare și de caracterul obligatoriu al măsurilor propuse. Reuniunea de la New Delhi a devenit, astfel, primul mare test al comunității internaționale în fața unei tehnologii care promite schimbări profunde pentru economie, securitate și viața socială.

Documentul oficial publicat de Ministerul indian al Electronicii și Tehnologiei Informației arată că apariția inteligenței artificiale reprezintă un moment de cotitură în evoluția tehnologică a omenirii. Potrivit textului, deciziile luate acum vor influența direct modul în care generațiile viitoare vor trăi într-o lume dominată de sisteme inteligente. Printre semnatari se află puteri majore precum Statele Unite, China și Uniunea Europeană, ceea ce conferă acordului o greutate politică rar întâlnită în domeniul tehnologic.

Negocierile au fost blocate inițial de opoziția a 12 state, care au refuzat să accepte un text perceput drept prea restrictiv. Compromisul a venit prin introducerea unei clauze care precizează că liniile directoare au caracter voluntar și nu impun obligații juridice. Această formulare a permis revenirea la masa discuțiilor a delegației americane, care respinsese ideea unei reglementări globale ferme. În contrast, lideri precum Narendra Modi, Emmanuel Macron și Lula da Silva au pledat pentru democratizarea accesului la tehnologie, pentru a preveni concentrarea puterii în mâinile câtorva state sau companii și pentru a reduce riscurile existențiale asociate dezvoltării necontrolate.

Manual internațional pentru inteligența artificială

Printre măsurile concrete incluse în Declarație se numără crearea unui „depozit global de securitate”, Trusted AI Commons, unde statele vor putea împărtăși proceduri și ghiduri menite să prevină erorile grave ale sistemelor AI înainte ca acestea să producă efecte periculoase. Un alt punct important vizează semnarea unei „scrisori de democratizare”, care urmărește să faciliteze accesul țărilor sărace la cipuri și infrastructură la prețuri echitabile, astfel încât acestea să nu fie excluse din competiția tehnologică mondială.

Acordul mai prevede stimularea utilizării inteligenței artificiale în domenii esențiale, precum medicina și agricultura, prin dezvoltarea de modele cu acces deschis. De asemenea, este inclus un plan de contingență pentru piața muncii, în contextul în care automatizarea masivă este anticipată în următorii cinci ani și ar putea afecta milioane de locuri de muncă.

Dezbaterile au fost animate și de intervențiile liderilor din industrie. Sam Altman, reprezentantul companiei OpenAI, a cerut o dezvoltare mai descentralizată a tehnologiei, pentru a evita apariția unor regimuri autoritare sprijinite de superinteligență. La rândul său, Demis Hassabis de la DeepMind a estimat că inteligența artificială generală ar putea deveni realitate până în 2031.

Evenimentul a atras investiții totale de aproximativ 300 de miliarde de dolari și a paralizat capitala Indiei timp de cinci zile, prin măsuri de securitate și restricții de trafic.