€ 5.0941
|
$ 4.3046
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
 
DCNews Stiri Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat
Data actualizării: 12:34 19 Feb 2026 | Data publicării: 12:24 19 Feb 2026

BREAKING NEWS Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat
Autor: Dana Mihai

Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat - Agerpres Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat - Agerpres

Poliţia britanică l-a arestat pe fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor.

Poliţia britanică l-a arestat pe fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, sub suspiciunea de comportament necorespunzător într-o funcţie publică din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a relatat joi BBC TV, preluat de Reuters.

Desfășurare de forțe la proprietatea Sandringham

Anterior, mai multe ziare au relatat că şase maşini de poliţie nemarcate şi opt agenţi în civil au sosit la Wood Farm, pe proprietatea Sandringham din estul Angliei, joi, mai devreme.

Poliţia din Thames Valley a informat la începutul acestei luni că agenţii iau în considerare acuzaţiile conform cărora Mountbatten-Windsor i-ar fi transmis defunctului infractor sexual documente guvernamentale confidenţiale, conform unor dosare publicate recent de guvernul SUA.

Citește și: Regele Charles se pronunță pentru prima dată cu privire la legăturile lui Andrew cu Epstein

Mountbatten-Windsor, al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a, a negat întotdeauna orice faptă ilegală în legătură cu Epstein şi a spus că regretă prietenia lor, dar nu a răspuns solicitărilor de comentarii de la ultima publicare a documentelor. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Andrew Mountbatten-Windsor
printul andrew arestat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
CCR, undă verde pentru reforma pensiilor speciale. Petrișor Peiu explică ce încearcă Guvernul Bolojan prin această victorie
Publicat acum 11 minute
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat
Publicat acum 23 minute
Scăderea dobânzilor e doar o iluzie? Adrian Câciu avertizează asupra unei posibile probleme de finanțare
Publicat acum 25 minute
Nicușor Dan mulțumește comunității musulmane și face apel la toleranță și reconciliere
Publicat acum 32 minute
Antreprenorii români de succes care achiziționează activele Carrefour: Cum au construit frații Pavăl un brand național în mai bine de trei decenii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 17 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 45 minute
Emisia Realitatea Plus va fi oprită. Apelul Ancăi Alexandrescu
Publicat acum 6 ore si 41 minute
BANCUL ZILEI: Definiția bărbatului
Publicat acum 2 ore si 43 minute
Raed Arafat, mesaj pentru românii treziți de mesajul RO-ALERT dat la ora 04:20 dimineața
Publicat acum 4 ore si 3 minute
Greva care blochează toate examenele în 2026. Cât rezistă profesorii fără salariu? Miza reală a protestului
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close