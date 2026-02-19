Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat

Poliţia britanică l-a arestat pe fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, sub suspiciunea de comportament necorespunzător într-o funcţie publică din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a relatat joi BBC TV, preluat de Reuters.

Desfășurare de forțe la proprietatea Sandringham

Anterior, mai multe ziare au relatat că şase maşini de poliţie nemarcate şi opt agenţi în civil au sosit la Wood Farm, pe proprietatea Sandringham din estul Angliei, joi, mai devreme.

Poliţia din Thames Valley a informat la începutul acestei luni că agenţii iau în considerare acuzaţiile conform cărora Mountbatten-Windsor i-ar fi transmis defunctului infractor sexual documente guvernamentale confidenţiale, conform unor dosare publicate recent de guvernul SUA.

Mountbatten-Windsor, al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a, a negat întotdeauna orice faptă ilegală în legătură cu Epstein şi a spus că regretă prietenia lor, dar nu a răspuns solicitărilor de comentarii de la ultima publicare a documentelor.