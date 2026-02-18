Lia Savonea, președina ÎCCJ, după decizia CCR: Vom utiliza toate mijloacele legale și instituționale pentru a apăra justiția

„Înalta Curte de Casație și Justiție a epuizat, în plan intern, procedurile legale pentru apărarea independenței magistraților. Eroziunea gravă în planul protecției constituționale nu poate rămâne fără reacție. Independența justiției rămâne preocuparea de căpătâi, iar ICCJ va utiliza toate mijloacele legale și instituționale pentru a o apăra, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente”, a transmis Lia Savonea.

Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional, au precizat, oficiali ai CCR.

Decizia a fost luată după cinci amânări.

La ședința CCR din 16 ianuarie, toți cei nouă judecători constituționali au fost prezenți, însă luarea unei decizii a fost amânată pentru a putea fi studiate mai multe documente, printre care și o expertiză contabilă extrajudiciară depusă de Instanța supremă cu o zi înainte.

