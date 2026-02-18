€ 5.0941
|
$ 4.3046
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
 
DCNews Stiri Justiție Lia Savonea, președina ÎCCJ, după decizia CCR: Vom utiliza toate mijloacele legale și instituționale pentru a apăra justiția
Data actualizării: 15:40 18 Feb 2026 | Data publicării: 14:45 18 Feb 2026

Lia Savonea, președina ÎCCJ, după decizia CCR: Vom utiliza toate mijloacele legale și instituționale pentru a apăra justiția
Autor: Anca Murgoci

lia savonea urca in masina_INQUAM_Photos_George_Calin Inquam Photos / George Călin / Lia Savonea în imagine

Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a avut o reacție după decizia CCR privind pensiile speciale.

„Înalta Curte de Casație și Justiție a epuizat, în plan intern, procedurile legale pentru apărarea independenței magistraților. Eroziunea gravă în planul protecției constituționale nu poate rămâne fără reacție. Independența justiției rămâne preocuparea de căpătâi, iar ICCJ va utiliza toate mijloacele legale și instituționale pentru a o apăra, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente”, a transmis Lia Savonea.

Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional, au precizat, oficiali ai CCR.

Decizia a fost luată după cinci amânări.

La ședința CCR din 16 ianuarie, toți cei nouă judecători constituționali au fost prezenți, însă luarea unei decizii a fost amânată pentru a putea fi studiate mai multe documente, printre care și o expertiză contabilă extrajudiciară depusă de Instanța supremă cu o zi înainte.

VEZI ȘI: UPDATE. CCR: Pensiile magistraților pot fi tăiate. Cine și cum a votat. Bolojan și Nicușor Dan, reacții 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pensii speciale
ccr
lia savonea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
România a finanțat peste 3.000 de săli de sport în ultimii 20 de ani
Publicat acum 33 minute
Bătaie în Parlamentul României! Ce s-a întâmplat / VIDEO
Publicat acum 46 minute
Nilsu Berfin Aktaș, Gizem din „O nouă șansă”, asemănare izbitoare cu Gigi Hadid
Publicat acum 48 minute
De ce nu se mai plătesc taxele și impozitele locale la ghișeu, în sectorul 4?
Publicat acum 50 minute
UPDATE: Judecătorul Alin Ene (CSM), după decizia CCR: Democraţia a murit! Trăiască Guvernul! Einstein a învins
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 16 minute
UPDATE. CCR: Pensiile magistraților pot fi tăiate. Cine și cum a votat. Bolojan, Nicușor Dan, Grindeanu și alții, reacții
Publicat acum 7 ore si 34 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Publicat acum 10 ore si 6 minute
COD PORTOCALIU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. Trafic blocat pe Centura Capitalei și pe A1
Publicat acum 7 ore si 37 minute
Horoscop 18 februarie 2026. Soarele intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 6 minute
Călin Georgescu, chemat de urgență la tribunal după mișcarea a doi judecători
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close