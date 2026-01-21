A furat adidași de 200 de lei, dar apoi a plătit scump: Curtea de Apel Cluj, verdict pentru un hoț recidivist

Totul a început în luna februarie 2021, când individul a sustras o pereche de pantofi sport, dintr-un magazin din localitatea Turda, județul Cluj. El a trecut prin zona caselor de marcat ”express”, dar fără a scana produsul.

Apoi, el a recidivat și a furat, dintr-un magazin, un aparat de epilat. Chiar dacă prejudiciile au fost relativ mici, respectiv 200 lei și 117 lei, cazierul bărbatului a fost "generos". Mai mult, în Austria, bărbatul a continuat seria infracțională, fapt care a cântărit decisiv în hotărârea judecătorilor.

Fapt inedit al procesului

Un aspect inedit al procesului a fost încercarea bărbatului de a închide ambele dosare prin împăcarea cu părțile vătămate. Dacă într-un caz, instanța a dispus încetarea procesului penal ca urmare a acordului dintre părți, în cazul furtului din orașul Turda, judecătorii au evidențiat că legea română nu permite împăcarea pentru infracțiunea de furt calificat, ci doar pentru furtul simplu.

Manevra încercată de avocații bărbatului pentru a se reduce pedeapsa: ”Era noapte afară, dar lumină în magazin”

În apel, avocații inculpatului au încercat o manevră juridică pentru a scădea pedeapsa. Aceștia au cerut schimbarea încadrării din furt calificat în furt simplu, menționând că, deși fapta a fost comisă la ora 18:40 în luna februarie, atunci când este întuneric, magazinul era intens luminat artificial.

Apărarea a susținut că ”lăsarea întunericului” nu ar trebui să fie o chestiune agravantă, dacă vizibilitatea în interiorul magazinului este perfectă. Totuși, magistrații au respins acest fapt, argumentând că periculozitatea furtului pe timpul nopții nu derivă doar din lipsa luminii, ci și din scăderea atenției angajaților și creșterea fluxului de clienți, aspecte de care hoții profită, în mod conștient.

Ce a opinat Curtea de Apel Cluj

”În jurisprudența recentă, ca și în literatura de specialitate, s-a conturat opinia potrivit căreia, în cazul spațiilor iluminate artificial trebuie analizat de la caz la caz dacă se impune reținerea elementului circumstanțial agravant, în raport de condițiile specifice locului în care fapta a fost comisă; s-a considerat, ca urmare a acestui raționament, că furtul comis după lăsarea întunericului pe stradă, chiar dacă aceasta era iluminată artificial, ca și cel comis într-o locuință, întrunesc condițiile de tipicitate ale furtului calificat, însă în cazul spațiilor închise în care se desfășoară activități și după lăsarea întunericului și în care iluminatul artificial face să fie lipsită de relevanță lăsarea întunericului în mod natural, nu există niciun motiv pentru reținerea agravantei, dacă fapta a fost comisă în timpul programului de lucru în care stabilimentul funcționează potrivit destinației sale”, a opinat instanța, conform Actualdecluj.

Cum a mai motivat instanța decizia

”Deși, raportat la momentul derulării evenimentelor (la ora 18:40, în data de 24.02.2021) curtea apreciază că se justifică reținerea formei agravate având în vedere că este de notorietate că la ora 18:40 în luna februarie soarele era deja apus, fiind instalat întunericul, dar şi faptul că se justifică reținerea formei agravate având în vedere afectarea diligenței persoanelor în asigurarea pazei bunurilor determinată de ora la care s-a săvârşit infracţiunea, de creşterea numărului clienților, dar și a atenției angajaților magazinului respectiv.

Așadar, curtea va reține că nu se poate dispune schimbarea de încadrare juridică aşa cum a fost solicitată de apelant prin intermediul apărătorului său ales”, a motivat instanța.

Condamnat la închisoare cu executare

Un element important al dosarului a fost recunoașterea unei sentințe din Austria. Între ianuarie – februarie 2022, atunci când era sub anchetă în România, inculpatul a comis o serie de furturi în landul St. Polten. El a fost condamnat de autoritățile din Austria la 22 de luni de închisoare.

Justiția din România a recunoscut pe cale incidentală această decizie străină și a procedat la contopirea pedepselor.

Astfel, din pedeapsa finală de 2 ani și 3 luni de închisoare cu executare, instanța a dedus perioada deja ispășită de inculpat în sistemul penitenciar austriac (februarie 2022 – decembrie 2023).

Curtea de Apel a decis, miercuri, că bărbatul trebuie să execute restul de pedeapsă în regim de detenție, deoarece este recidivist postexecutoriu, având o altă condamnare de 3 ani la activ, finalizată în anul 2019.

Magistrații au argumentat că o pedeapsă mai blândă nu ar fi suficientă pentru reeducarea acestuia, mai ales că furturile au devenit o obișnuință pentru inculpat.

Pe lângă anii de închisoare, el a fost obligat la plata sumei de 2.360 lei cheltuieli judiciare pentru prima instanță, precum și 500 lei pentru etapa apelului. Decizia instanței este definitivă.

