Horoscop 10 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Astăzi avem un sextil între Venus din Berbec și Pluto din Vărsător. Un aspect armonios și puternic atunci când este vorba de iubirea de sine, vindecarea după suferințe în dragoste sau recâștigarea încrederii în propria persoană.
Este una dintre acele zile în care vei primi validarea celor din jur. Și chiar vei ajunge să te cunoști altfel prin intermediul ochilor acestora.
Deși ești destul de preocupat din cauza unor probleme de la serviciu, vei reuși să îți gestionezi mult mai bine fricile. Orice criză poate fi o oportunitate.
Primești vești bune de la oamenii dragi. De altfel, este o perioadă bună pentru a te (re)întâlni sau comunica cu persoane din trecutul tău.
Ori vei dori tu, ori viața te va împinge să fii mai încrezător în fața șefilor sau când te ocupi de unele proiecte problematice de la serviciu.
Perioada aceasta este una transformatoare pentru tine. Ai puterea să te ridici singur din acele posturi care nu îți aduc niciun beneficiu.
Orice negociere trebuie tratată cu seriozitate. Nu te lăsa păgubaș deloc! Luptă pentru drepturile tale și nu te lăsa solicitat prea mult de ceilalți.
Astăzi accepți realitatea așa cum este ea. Nu mai pui pe nimeni pe un piedestal și îți dai seama că persoanele din jur nu au cum să fie perfecte.
Diplomația și amabilitatea îți vor aduce numeroase beneficii la locul de muncă. Încearcă, totuși, să nu comunici colegilor prea multe detalii despre tine.
Din când în când, ai nevoie de un moment de respiro sau bucurie. Doar astfel, poți face față acestei perioade mai agitate sau mai haotice.
O perioadă prielnică pentru o vizită la magazinele de bricolaj. Sau pentru a te ocupa de bunăstarea și estetica locuinței. Sau pentru a te muta.
În continuare, discursul tău va fi unul destul de convingător și cuceritor. Cuvintele sunt armele tale cele mai de preț. Oamenii te vor admira.
Micile plăceri ale vieții îți pot schimba radical starea de spirit. Că este vorba de un răsfăț simplu, de o floare, un bilet la film sau o plimbare.
de Anca Murgoci