Urmărește dezbaterea live

 
Horoscop 10 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 08:52 10 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscop 10 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Daniela Simulescu

daniela-simulescu-astrolog-dcnews-astrosens_64041600 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi avem un sextil între Venus din Berbec și Pluto din Vărsător. Un aspect armonios și puternic atunci când este vorba de iubirea de sine, vindecarea după suferințe în dragoste sau recâștigarea încrederii în propria persoană.

Horoscop 10 martie 2026 Berbec

Este una dintre acele zile în care vei primi validarea celor din jur. Și chiar vei ajunge să te cunoști altfel prin intermediul ochilor acestora.

Horoscop 10 martie 2026 Taur

Deși ești destul de preocupat din cauza unor probleme de la serviciu, vei reuși să îți gestionezi mult mai bine fricile. Orice criză poate fi o oportunitate.

Horoscop 10 martie 2026 Gemeni

Primești vești bune de la oamenii dragi. De altfel, este o perioadă bună pentru a te (re)întâlni sau comunica cu persoane din trecutul tău.

Horoscop 10 martie 2026 Rac

Ori vei dori tu, ori viața te va împinge să fii mai încrezător în fața șefilor sau când te ocupi de unele proiecte problematice de la serviciu.

Horoscop 10 martie 2026 Leu

Perioada aceasta este una transformatoare pentru tine. Ai puterea să te ridici singur din acele posturi care nu îți aduc niciun beneficiu.

Horoscop 10 martie 2026 Fecioară

Orice negociere trebuie tratată cu seriozitate. Nu te lăsa păgubaș deloc! Luptă pentru drepturile tale și nu te lăsa solicitat prea mult de ceilalți.

Citește și Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Horoscop 10 martie 2026 Balanță

Astăzi accepți realitatea așa cum este ea. Nu mai pui pe nimeni pe un piedestal și îți dai seama că persoanele din jur nu au cum să fie perfecte.

Horoscop 10 martie 2026 Scorpion

Diplomația și amabilitatea îți vor aduce numeroase beneficii la locul de muncă. Încearcă, totuși, să nu comunici colegilor prea multe detalii despre tine.

Horoscop 10 martie 2026 Săgetător

Din când în când, ai nevoie de un moment de respiro sau bucurie. Doar astfel, poți face față acestei perioade mai agitate sau mai haotice.

Horoscop 10 martie 2026 Capricorn

O perioadă prielnică pentru o vizită la magazinele de bricolaj. Sau pentru a te ocupa de bunăstarea și estetica locuinței. Sau pentru a te muta.

Horoscop 10 martie 2026 Vărsător

În continuare, discursul tău va fi unul destul de convingător și cuceritor. Cuvintele sunt armele tale cele mai de preț. Oamenii te vor admira.

Horoscop 10 martie 2026 Pești

Micile plăceri ale vieții îți pot schimba radical starea de spirit. Că este vorba de un răsfăț simplu, de o floare, un bilet la film sau o plimbare.

astrolog daniela simulescu
horoscop zilnic
