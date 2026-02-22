€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 23 februarie-1 martie 2026
Data actualizării: 19:20 22 Feb 2026 | Data publicării: 19:02 22 Feb 2026

EXCLUSIV Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 23 februarie-1 martie 2026
Autor: Echipa Astrosens

peisaj fantezie planete Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne aduce mai multe detalii despre atmosfera astrologică din următoarea săptămână.

Ne apropiem de prima retrogradare a lui Mercur din 2026! Va începe joi, 26 februarie, în semnul Peștilor și va dura până pe 20 martie. Deci urmează o perioadă “bogată” în amânări, haos, blocaje sau (re)actualizarea trecutului. Fie că vorbim de comunicare, tehnologie, comerț sau  transport. Și cum Mercur retrograd se va întâlni și cu Marte, este posibil să asistăm la unele decizii pripite sau la corectarea unora mai vechi.

Citește și Ce aduce sezonul Peștilor pentru fiecare zodie până pe 20 martie

Tot săptămâna viitoare, Marte din Vărsător face un careu cu Uranus din Taur! Genul de aspect care să complice și mai mult atmosfera astrologică. Acțiuni răzlețe, instabilitate, evenimente bizare și numeroase tensiuni în negocieri.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Berbec

Marte, propriul guvernator, va face un careu cu Uranus. Ceea ce înseamnă că nu mai poți respecta unele promisiuni sau că vor apărea multe schimbări de planuri pe neașteptate. Presiunea din punct de vedere financiar va fi mare. Și dacă mai punem la socoteală și retrogradarea lui Mercur, este clar că va trebui să fii destul de flexibil.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Taur

Pe plan profesional, se anunță o săptămână destul de agitată. Vă veți confrunta cu unele faze nedrepte și de data aceasta, veți dori să le corectați. Opiniile voastre contează, chiar dacă le veți comunica pe un ton mai agresiv. Relațiile cu persoanele autoritare vor fi stresante.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Gemeni

Mercur, propriul guvernator, va retrograda în casa a zecea. Pentru unii poate veni cu încurcături la serviciu, în urma cărora se vor învăța lecții foarte folositoare. Alții vor dori schimbări ale domeniului de activitate sau ale companiei unde lucrează. Trebuie să știți că amânările vor fi la tot pasul.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Rac

În primul rând, pot urma surprize mai neplăcute din punct de vedere financiar. Oricât de mult v-ați pregătit bugetul pentru săptămâna viitoare, tot apar cheltuieli suplimentare. Pe urmă, retrogradarea lui Mercur în casa a noua poate aduce încurcături când vine vorba de organizarea/efectuarea drumurilor sau ale călătoriilor mai serioase, de rezolvarea chestiunilor administrative sau juridice.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Leu

Mercur va retrograda în casa a opta. Orice negociere din punct de vedere financiar va avea parte de amânări, blocaje sau neplăceri pentru tine. Trebuie să ai răbdare și să nu uiți care este obiectivul final. Astrologul îți mai recomandă să eviți indiscrețiile, discuțiile despre viața ta personală sau despre dorințele cele mai profunde.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Fecioară

Mercur, propriul guvernator, va retrograda în casa a șaptea. O săptămână cu probleme de comunicare în cuplu, cu persoanele cele mai dragi, dar și în parteneriatele profesionale. Nu reușiți să vă sincronizați întotdeauna cu acești oameni. Și pentru că urmează o Eclipsă de Lună, unii s-ar putea să înceapă pregătirea încheierii unui capitol.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Balanță

Mercur își va începe retrogradarea în casa a șasea. Deci stresul de la locul de muncă sau legat de treburile casei se va amplifica. Unele discuții vor fi prea intense, cu colegii sau cu apropiații. Și cum aveți tendința de a tinde către perfecțiune, s-ar putea să neglijați unele simptome ale organismului. Astrologul vă recomandă să nu uitați de odihnă!

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Scorpion

Marte, guvernatorul vostru, va face un careu cu Uranus. Deci este posibil să apară situații imprevizibile în gospodărie sau în sânul familiei. Bineînțeles, nimic nu va fi simplu! Pentru că lui Marte îi plac agitația și nerăbdarea. De asemenea, chestiunile imobiliare pot suferi amânări. În rest, aveți în față o perioadă bună pentru romantism.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Săgetător

Mercur va retrograda în casa a patra. Se mai strică una alta prin casă. Discuțiile cu familia vor fi pline de momente mai agitate, poate și pentru o să pară că vorbiți limbi diferite. De altfel, astrologul vă recomandă să evitați și alte convorbiri tensionate, în online sau offline.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Capricorn

În primul rând, retrogradarea lui Mercur din casa a treia poate readuce în viețile voastre oameni pe care nu i-ați mai văzut de mult timp. Colegi, foști parteneri, amici. Relația cu tehnologia nu va fi pe placul vostru. După care, planul financiar trebuie privit cu grijă. Și dacă se poate, să nu vă destabilizați bugetul cu unele cheltuieli impulsive și inutile.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Vărsător

O săptămână destul de agitată! Marte, din semnul tău, face un careu cu Uranus. De unele probleme te vei ocupa pe ultima sută de metri. Nu vei alege niciodată calea cea mai simplă sau logică, ci doar pe cea mai complicată. Mercur va retrograda în casa a doua. Poți corecta niște greșeli din punct de vedere financiar sau poți face altele.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Pești

Din 26 februarie, Mercur retrogradează în semnul tău. Cu alte cuvinte, nimic nu va fi simplu! Apar amânări, anulări, blocaje. Astrologul îți recomandă să verifici orice programare, rezervare, comandă online. Pentru că există riscul să te trezești cu surprize neplăcute. Vei simți totul foarte intens. Nu este cazul să pui prea multă presiune pe propria persoană!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

astrolog daniela simulescu
horoscop saptamanal
mercur retrograd
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Camion cu lemne răsturnat în prăpastie. Momentul a fost surprins de o cameră de bord în Sibiu (VIDEO)
Publicat acum 18 minute
A murit Cristian Pepino, regizorul care a marcat teatrul de păpuşi şi marionete din România
Publicat acum 20 minute
Detaliul care anunță revenirea Serenei Williams în competiții: Dezvăluirile fostului său antrenor
Publicat acum 56 minute
Una caldă, una rece de la vârful ANM! Schimbări bruște de vreme în martie: inclusiv episoade de iarnă
Publicat acum 56 minute
Horia Brenciu, dincolo de scenă: Cum reușește artistul să-și transforme talentul în succes
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 50 minute
Văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism
Publicat acum 2 ore si 50 minute
Incident pe Otopeni, cu o mamă și fetița ei. De ce spune WizzAir că nu i-a lăsat să se îmbarce
Publicat acum 6 ore si 50 minute
Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Țiriac Jr. s-au despărțit. În ce relație au rămas cei doi
Publicat acum 11 ore si 27 minute
Horoscop 22 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 12 ore si 20 minute
BANCUL ZILEI: Soția, o nouă propunere...
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close