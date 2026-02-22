Ne apropiem de prima retrogradare a lui Mercur din 2026! Va începe joi, 26 februarie, în semnul Peștilor și va dura până pe 20 martie. Deci urmează o perioadă “bogată” în amânări, haos, blocaje sau (re)actualizarea trecutului. Fie că vorbim de comunicare, tehnologie, comerț sau transport. Și cum Mercur retrograd se va întâlni și cu Marte, este posibil să asistăm la unele decizii pripite sau la corectarea unora mai vechi.

Tot săptămâna viitoare, Marte din Vărsător face un careu cu Uranus din Taur! Genul de aspect care să complice și mai mult atmosfera astrologică. Acțiuni răzlețe, instabilitate, evenimente bizare și numeroase tensiuni în negocieri.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Berbec

Marte, propriul guvernator, va face un careu cu Uranus. Ceea ce înseamnă că nu mai poți respecta unele promisiuni sau că vor apărea multe schimbări de planuri pe neașteptate. Presiunea din punct de vedere financiar va fi mare. Și dacă mai punem la socoteală și retrogradarea lui Mercur, este clar că va trebui să fii destul de flexibil.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Taur

Pe plan profesional, se anunță o săptămână destul de agitată. Vă veți confrunta cu unele faze nedrepte și de data aceasta, veți dori să le corectați. Opiniile voastre contează, chiar dacă le veți comunica pe un ton mai agresiv. Relațiile cu persoanele autoritare vor fi stresante.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Gemeni

Mercur, propriul guvernator, va retrograda în casa a zecea. Pentru unii poate veni cu încurcături la serviciu, în urma cărora se vor învăța lecții foarte folositoare. Alții vor dori schimbări ale domeniului de activitate sau ale companiei unde lucrează. Trebuie să știți că amânările vor fi la tot pasul.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Rac

În primul rând, pot urma surprize mai neplăcute din punct de vedere financiar. Oricât de mult v-ați pregătit bugetul pentru săptămâna viitoare, tot apar cheltuieli suplimentare. Pe urmă, retrogradarea lui Mercur în casa a noua poate aduce încurcături când vine vorba de organizarea/efectuarea drumurilor sau ale călătoriilor mai serioase, de rezolvarea chestiunilor administrative sau juridice.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Leu

Mercur va retrograda în casa a opta. Orice negociere din punct de vedere financiar va avea parte de amânări, blocaje sau neplăceri pentru tine. Trebuie să ai răbdare și să nu uiți care este obiectivul final. Astrologul îți mai recomandă să eviți indiscrețiile, discuțiile despre viața ta personală sau despre dorințele cele mai profunde.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Fecioară

Mercur, propriul guvernator, va retrograda în casa a șaptea. O săptămână cu probleme de comunicare în cuplu, cu persoanele cele mai dragi, dar și în parteneriatele profesionale. Nu reușiți să vă sincronizați întotdeauna cu acești oameni. Și pentru că urmează o Eclipsă de Lună, unii s-ar putea să înceapă pregătirea încheierii unui capitol.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Balanță

Mercur își va începe retrogradarea în casa a șasea. Deci stresul de la locul de muncă sau legat de treburile casei se va amplifica. Unele discuții vor fi prea intense, cu colegii sau cu apropiații. Și cum aveți tendința de a tinde către perfecțiune, s-ar putea să neglijați unele simptome ale organismului. Astrologul vă recomandă să nu uitați de odihnă!

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Scorpion

Marte, guvernatorul vostru, va face un careu cu Uranus. Deci este posibil să apară situații imprevizibile în gospodărie sau în sânul familiei. Bineînțeles, nimic nu va fi simplu! Pentru că lui Marte îi plac agitația și nerăbdarea. De asemenea, chestiunile imobiliare pot suferi amânări. În rest, aveți în față o perioadă bună pentru romantism.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Săgetător

Mercur va retrograda în casa a patra. Se mai strică una alta prin casă. Discuțiile cu familia vor fi pline de momente mai agitate, poate și pentru o să pară că vorbiți limbi diferite. De altfel, astrologul vă recomandă să evitați și alte convorbiri tensionate, în online sau offline.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Capricorn

În primul rând, retrogradarea lui Mercur din casa a treia poate readuce în viețile voastre oameni pe care nu i-ați mai văzut de mult timp. Colegi, foști parteneri, amici. Relația cu tehnologia nu va fi pe placul vostru. După care, planul financiar trebuie privit cu grijă. Și dacă se poate, să nu vă destabilizați bugetul cu unele cheltuieli impulsive și inutile.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Vărsător

O săptămână destul de agitată! Marte, din semnul tău, face un careu cu Uranus. De unele probleme te vei ocupa pe ultima sută de metri. Nu vei alege niciodată calea cea mai simplă sau logică, ci doar pe cea mai complicată. Mercur va retrograda în casa a doua. Poți corecta niște greșeli din punct de vedere financiar sau poți face altele.

Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026 Pești

Din 26 februarie, Mercur retrogradează în semnul tău. Cu alte cuvinte, nimic nu va fi simplu! Apar amânări, anulări, blocaje. Astrologul îți recomandă să verifici orice programare, rezervare, comandă online. Pentru că există riscul să te trezești cu surprize neplăcute. Vei simți totul foarte intens. Nu este cazul să pui prea multă presiune pe propria persoană!