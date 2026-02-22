Detaliul care anunță revenirea Serenei Williams în competiții: Dezvăluirile fostului său antrenor

Americanca Serena Williams, fostul lider mondial al tenisului feminin profesionist, în vârstă de 44 de ani, își recapătă, de astăzi, dreptul de a concura în turnee de Mare Șlem sau în circuitul WTA. Iar zvonurile că aceasta ar putea reveni în competiții se amplifică pe zi ce trece.

Pentru a fi eligibilă pentru o revenire în circuit, laureata a 23 de titluri de Grand Slam trebuia să fie disponibilă timp de șase luni pentru controale antidoping inopinate.

Această perioadă de șase luni expiră duminică. Prin urmare, americanca este acum liberă să participe la turnee profesioniste unde va beneficia de o invitație din partea organizatorilor.

Macci, fostul antrenor al surorilor Williams: „O văd revenind la Indian Wells sau Miami”

Rick Macci, care le-a antrenat pe surorile Williams în anii '90, crede că Serena va reveni în circuit.

„Serena se antrenează cu o mulțime de partenere de sparring. A jucat și cu Alycia Parks (77 WTA). Dacă nu ar fi crezut că poate concura cu cele mai bune și poate câștiga meciuri, nu ar fi făcut-o. Cu siguranță se va reîntoarce în competiție”, a spus Macci. „O văd revenind la Indian Wells sau Miami”, a adăugat el, potrivit sportskeeda.

Și compatrioata sa, alături de care s-a antrenat, a confirmat că Serena se află într-o formă fizică de invidiat: „Este într-o formă excelentă. Cred că ar fi o senzație în circuit”, a declarat Parks într-un interviu acordat publicației de specialitate Tennis Majors.

Dar Macci nu e singurul care crede că Serena va reveni, oficial, pe terenul de tenis.

„Dacă nu se accidentează, nu există nicio îndoială că va juca din nou undeva la un moment dat”, a afirmat fostul lider mondial Jim Courier în ianuarie, subliniind cât de restrictiv era să facă parte din grupul de jucătoare care ar putea fi supuse unor teste antidoping aleatorii.

„Nimeni care nu intenționează să joace tenis profesionist nu se va înscrie pe acea listă, mai ales cineva care are atâta experiență precum Serena Williams”, a insistat fostul jucător american.

Serena, declarații cu loc de interpretare

Deși Serena nici nu a confirmat, nici nu a dezmințit zvonurile, la sfârșitul lunii ianuarie 2026 a fost evazivă în abordarea acestui subiect: „Nu este nici da, nici nu. Nu știu, doar voi vedea ce se întâmplă”, a afirmat fostul lider al circuitului feminin în timpul programului de televiziune american „Today”.

Întrebată de ce s-a reînscris în programul antidoping, Williams a evitat întrebarea cu un răspuns vag. „M-am reînscris? Nu știam dacă am ieșit. Nu pot vorbi despre asta”, a afirmat mama a două fetițe în vârstă de opt și doi ani.

Serena Williams nu dispune de un clasament WTA din luna septembrie 2022, de la ultimul său turneu, US Open și, prin urmare, depinde de invitațiile organizatorilor pentru a intra direct pe tabloul principal al turneelor la care ar dori să joace.

Sora sa mai mare cu un an, Venus Williams, este, în continuare, prezentă în circuit. Ea este invitată la turneul WTA 250 de la Austin (23 februarie - 1 martie) și intenționează să concureze la simplu și dublu, disciplină în care a excelat alături de sora ei mai mică (14 titluri de Grand Slam și trei medalii olimpice de aur).

„Cu Serena, orice este posibil”, a declarat recent și fostul ei antrenor, Patrick Mouratoglou, pentru ziarul L'Equipe. „Dacă există cineva capabil să încerce o astfel de revenire, aceea este Serena”, a mai spus el, potrivit Agerpres.

