Forță, luptă și speranță pe două continente diferite: cum s-au descurcat cele trei tenismene românce

Zi plină pentru tenisul românesc: Gabriela Ruse a obținut o calificare solidă în optimile turneului ITF de la Petange, Miriam Bulgaru a fost oprită în aceeași fază la Colina, iar tânăra Ruxandra Bertea a debutat cu o victorie importantă la Trnava.
Ziua de miercuri a arătat încă o dată diversitatea și forța noului val din tenisul românesc: experiența Gabrielei Ruse, rezistența Miriamei Bulgaru și energia Ruxandrei Bertea conturează o prezență tot mai vizibilă pe tablourile internaționale. România rămâne bine reprezentată în competițiile de pe trei continente.
Gabriela Ruse s-a calificat în optimile turneului ITF (W75) de la Petange, după un succes clar în fața lui Kathinka von Deichmann, scor 6-4, 6-1.
Favorita doi și aflată pe locul 99 WTA, Ruse a avut nevoie de o oră și 22 de minute pentru a trece de sportiva din Liechtenstein, pe care o învinsese și anul trecut, într-un meci similar.
În turul următor, jucătoarea din România o va întâlni pe tânăra Eva Bennemann, nemțoaică venită din calificări.
Citește și: Jannik Sinner a câştigat Turneul Campionilor pentru al doilea an la rând
La celălalt capăt al lumii, în Chile, Miriam Bulgaru s-a oprit în optimile turneului WTA 125 de la Colina, după o înfrângere severă în fața favoritei numărul doi, egipteanca Mayar Sherif: 0-6, 3-6.
Românca, clasată pe locul 224 WTA, nu și-a creat nicio oportunitate de break și a cedat în doar 67 de minute.
Pentru parcursul ei, Bulgaru rămâne cu 2.000 de dolari și 15 puncte WTA.
Tot miercuri, Ruxandra Bertea (19 ani) a bifat o victorie importantă la turneul ITF (W50) de la Trnava, trecând de experimentata Cagla Buyukakcay cu 6-2, 6-4.
Aflată într-un moment excelent al carierei, după debutul recent în echipa de Billie Jean King Cup, Bertea a avut nevoie de o oră și 46 de minute pentru a se impune.
În optimi o așteaptă un duel dificil cu Mia Ristic, cea care a eliminat-o pe principala favorită. Cele două sunt la egalitate în meciurile directe, 1-1.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News