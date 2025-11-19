€ 5.0889
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Forță, luptă și speranță pe două continente diferite: cum s-au descurcat cele trei tenismene românce
Data actualizării: 23:10 19 Noi 2025 | Data publicării: 23:10 19 Noi 2025

Forță, luptă și speranță pe două continente diferite: cum s-au descurcat cele trei tenismene românce
Autor: Alexandra Curtache

wimbledon--tens--rusia--belarus-_36265500 Fotografie de la Gonzalo Facello/ Pexels
 

Zi plină pentru tenisul românesc: Gabriela Ruse a obținut o calificare solidă în optimile turneului ITF de la Petange, Miriam Bulgaru a fost oprită în aceeași fază la Colina, iar tânăra Ruxandra Bertea a debutat cu o victorie importantă la Trnava.

Ziua de miercuri a arătat încă o dată diversitatea și forța noului val din tenisul românesc: experiența Gabrielei Ruse, rezistența Miriamei Bulgaru și energia Ruxandrei Bertea conturează o prezență tot mai vizibilă pe tablourile internaționale. România rămâne bine reprezentată în competițiile de pe trei continente.

Gabriela Ruse, victorie categorică în Luxemburg

Gabriela Ruse s-a calificat în optimile turneului ITF (W75) de la Petange, după un succes clar în fața lui Kathinka von Deichmann, scor 6-4, 6-1.

Favorita doi și aflată pe locul 99 WTA, Ruse a avut nevoie de o oră și 22 de minute pentru a trece de sportiva din Liechtenstein, pe care o învinsese și anul trecut, într-un meci similar.

În turul următor, jucătoarea din România o va întâlni pe tânăra Eva Bennemann, nemțoaică venită din calificări.

Miriam Bulgaru, eliminată fără șansă la Colina

La celălalt capăt al lumii, în Chile, Miriam Bulgaru s-a oprit în optimile turneului WTA 125 de la Colina, după o înfrângere severă în fața favoritei numărul doi, egipteanca Mayar Sherif: 0-6, 3-6.

Românca, clasată pe locul 224 WTA, nu și-a creat nicio oportunitate de break și a cedat în doar 67 de minute.

Pentru parcursul ei, Bulgaru rămâne cu 2.000 de dolari și 15 puncte WTA.

Ruxandra Bertea, început solid la Trnava

Tot miercuri, Ruxandra Bertea (19 ani) a bifat o victorie importantă la turneul ITF (W50) de la Trnava, trecând de experimentata Cagla Buyukakcay cu 6-2, 6-4.

Aflată într-un moment excelent al carierei, după debutul recent în echipa de Billie Jean King Cup, Bertea a avut nevoie de o oră și 46 de minute pentru a se impune.

În optimi o așteaptă un duel dificil cu Mia Ristic, cea care a eliminat-o pe principala favorită. Cele două sunt la egalitate în meciurile directe, 1-1.

