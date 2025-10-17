€ 5.0884
Data actualizării: 10:21 17 Oct 2025 | Data publicării: 10:21 17 Oct 2025

Sorana Cîrstea, în semifinalele turneului de la Osaka (WTA)

sorana-ciprc-ccprc-82rstea_21531900 Sorana Cîrstea
 

Sorana Cîrstea s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a învins-o pe elvețianca Viktorija Golubic cu 6-2, 2-6, 6-2.

Cîrstea (35 ani, 51 WTA) a câștigat după o oră și 43 de minute.

Sorana Cîrstea (35 ani, 51 WTA) reușise să câștige și primul său duel cu Golubic (33 ani, 60 WTA), în 2023, în primul tur la Adelaide, cu 6-0, 7-6 (7/1).

Românca și-a asigurat un cec de 11.970 de dolari și 98 de puncte WTA, iar în penultimul act o va înfrunta pe canadianca Leylah Fernandez, a patra favorită, care a dispus în sferturi de slovaca Rebecca Sramkova cu 7-6 (7/2), 6-3,  anunță Agerpres.

Va fi prima confruntarea între Cîrstea și Fernandez (23 ani, 27 WTA).

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat fără joc în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce japoneza Naomi Osaka, principala favorită, a fost nevoită să declare forfait înaintea meciului programat, vineri, în sferturile de finală.

În semifinale, Jaqueline Cristian (27 ani, 47 WTA) o a înfrunta pe câștigătoarea dintre cehoaica Tereza Valentova și sârboaica Olga Danilovic, a șasea favorită. (Claudia Calotă)

