Revelion 2026: Focuri de artificii impresionante în marile orașe ale lumii - Galerie Video

Tradiția focurilor de artificii în marile orașe în noaptea dintre ani este un element important al celebrărilor publice.
Această tradiție are rădăcini adânci și multe semnificații, din punct de vedere cultural, simbolic și social. Dezvoltarea centrelor urbane moderne a făcut ca un număr tot mai mare de oameni să ia parte la spectacole pirotehnice în orașe de pe întreg mapamondul. În unele zone focurile de artificii au fost înlocuite cu show-uri de drone, lumini și lasere.
În China antică, aproximativ secolul al IX-lea, au apărut focurile de artificii și erau folosite cu scopul de a alunga spiritele rele, marcând sărbători importante. Apoi, ele au ajuns în Europa cu ajutorul Drumului Mătăsii. Inițial, au fost adoptate la curțile regale, la ceremoniile oficiale.
În Statele Unite ale Americii, tradiția lansării focurilor de artificii are legătură cu Ziua Independenței (4 iulie). Astfel, s-a contribuit major la popularizarea artificiilor, care începând cu secolul al XX-lea au devenit un fapt des întâlnit în cadrul festivităților de Revelion din întreaga lume.
Și începerea noului an 2026 a fost marcată spectaculos, pe tot globul, cu un spectacol vizual impresionant.
Mai jos puteți vedea cele mai impresionante focuri de artificii din marile orașe ale lumii la început de an 2026:
Londra
Singapore
Dubai
Moscova
New York
București
Toronto
Sydney
Paris
Colaj
