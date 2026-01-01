€ 5.0985
Stiri

Revelion 2026: Focuri de artificii impresionante în marile orașe ale lumii - Galerie Video
Data actualizării: 09:58 01 Ian 2026 | Data publicării: 08:47 01 Ian 2026

Revelion 2026: Focuri de artificii impresionante în marile orașe ale lumii - Galerie Video
Autor: Andrei Itu

artificii_70507600 Artificii - Photo by Designecologist / Pexels
 

Tradiția focurilor de artificii în marile orașe în noaptea dintre ani este un element important al celebrărilor publice.

Această tradiție are rădăcini adânci și multe semnificații, din punct de vedere cultural, simbolic și social. Dezvoltarea centrelor urbane moderne a făcut ca un număr tot mai mare de oameni să ia parte la spectacole pirotehnice în orașe de pe întreg mapamondul. În unele zone focurile de artificii au fost înlocuite cu show-uri de drone, lumini și lasere.

Unde au apărut focurile de artificii

În China antică, aproximativ secolul al IX-lea, au apărut focurile de artificii și erau folosite cu scopul de a alunga spiritele rele, marcând sărbători importante. Apoi, ele au ajuns în Europa cu ajutorul Drumului Mătăsii. Inițial, au fost adoptate la curțile regale, la ceremoniile oficiale.

În Statele Unite ale Americii, tradiția lansării focurilor de artificii are legătură cu Ziua Independenței (4 iulie). Astfel, s-a contribuit major la popularizarea artificiilor, care începând cu secolul al XX-lea au devenit un fapt des întâlnit în cadrul festivităților de Revelion din întreaga lume.

Și începerea noului an 2026 a fost marcată spectaculos, pe tot globul, cu un spectacol vizual impresionant.

Focuri de artificii din marile orașe ale lumii la început de 2026

Mai jos puteți vedea cele mai impresionante focuri de artificii din marile orașe ale lumii la început de an 2026:

Londra

Singapore

Dubai

Moscova

New York

București 

Toronto

Sydney

Paris

Colaj

