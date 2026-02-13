€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Europa și nevoia investițiilor în armele cibernetice. Declarații de la Conferința pentru Securitate din Munchen
Data publicării: 15:50 13 Feb 2026

Europa și nevoia investițiilor în armele cibernetice. Declarații de la Conferința pentru Securitate din Munchen
Autor: Iulia Horovei

tehnologie atac cibernetic hacker arme Acțiuni defensive și ofensive cibernetice. Rol ilustrativ/Foto Freepik

Europa trebuie să poată riposta în spațiul cibernetic și să-și protejeze datele critice, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinta Comisiei Europene, la Conferința de Securitate de la Munchen.

Europa are nevoie de arme cibernetice, a declarat șefa UE pentru Tehnologie, prezentă la Conferința de Securitate de la Munchen.

Europenii vor să devină independenți în domeniul cibernetic

Europa trebuie să fie capabilă să riposteze în spațiul cibernetic, întrucât strategia de descurajare a adversarilor nu mai este suficientă, a declarat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație, Henna Virkkunen, pentru Politico.

Aflată la Conferința de Securitate de la Munchen, ea a declarat că „nu este suficient să ne apărăm doar”, Europa „trebuie să aibă și capacitate ofensivă”.

Mulți ani, capitalele europene s-au abținut să declare public că susțin operațiunile cibernetice ofensive -  cunoscute sub numele de „hacking back” - din cauza temerilor că astfel de operațiuni ar putea declanșa represalii și escaladarea acțiunilor din partea unor țări precum Rusia sau China.

Dar pe măsură ce politica internațională și strategiile statelor se schimbă, țări membre UE, printre care Germania și Letonia, sunt încântate de ideea de a desfășura operațiuni cibernetice ofensive.

Comisia Europeană a menționat, de asemenea, necesitatea unor capabilități cibernetice atât defensive, cât și ofensive, în documentul său de politică de apărare din decembrie.

Virkkunen a mai spus că executivul european identifică domenii și industrii critice în care Europa dorește mai mult control asupra datelor sale. Aceasta face parte dintr-un efort mai amplu de a reduce dependența de tehnologia străină și de a construi o industrie tehnologică și cibernetică autohtonă pe continent.

„Nu dorim să avem dependențe riscante în domenii critice”, a spus ea. „Asta nu înseamnă că intenționăm să facem totul singuri. Atunci când nu avem anumite capacități noi înșine, suntem dispuși să colaborăm cu parteneri cu aceleași idei pentru a construi lanțuri de aprovizionare rezistente”, a adăugat aceasta.

Toate privirile spre Conferința de Securitate de la Munchen 

Liderii lumii se reunesc, zilele acestea, la Munchen, unde are loc Conferința de Securitate de la Munchen (MSC), discursul SUA fiind foarte așteptat, cu precădere de către europeni. Statele Unite vor fi reprezentate de Secretarul de Stat, Marco Rubio. Înainte de a ajunge la eveniment, acesta a transmis un mesaj liderilor europeni

Conferința de Securitate de la Munchen are loc în perioada 13-15 februarie 2026, la Hotelul Bayerischer Hof din Munchen. Ea va cuprinde dezbateri la nivel înalt privind principalele provocări de politică externă și de securitate din prezent.

Citește și: Țările occidentale consideră că Al Treilea Război Mondial se apropie

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

conferinta de securitate munchen
arme cibernetice
uniunea europeana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Premierul Ilie Bolojan a anunțat când va pleca de la guvernare: "Pentru mine va fi o uşurare"
Publicat acum 22 minute
Recuperarea după operația de ruptură de menisc. Dr. Dragomir, SANADOR: Vindecarea nu apare imediat
Publicat acum 22 minute
Ruptura de menisc, în timpul unei mișcări banale. Ce se simte în momentul rupturii și cum se resimte apoi. Poate să dispară durerea, dar riscul major e altul
Publicat acum 22 minute
Când să mergi la doctor dacă „doar” te doare genunchiul. Dr. Răzvan Dragomir, SANADOR: Leziunea care poate trece neobservată și la RMN
Publicat acum 23 minute
Escrocherie de 10 milioane € la muzeul Luvru cu bilete false
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 56 minute
"Șoc și groază! România a intrat în recesiune economică". Analistul Radu Georgescu: "Va fi mai rău decât în 2008"! Sfat pentru români
Publicat acum 9 ore si 1 minut
Horoscop 13 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 16 minute
România, în haos, a intrat în recesiune tehnică. Bogdan Chirieac acuză ”măcelul” decis din Palatul Victoria. Riscul principal
Publicat acum 3 ore si 41 minute
Sondaj de opinie: Pe ce loc se clasează partidul lui Viktor Orban, înaintea alegerilor parlamentare
Publicat acum 2 ore si 40 minute
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, iar soțul acesteia a ajuns la spital, cu arsuri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close