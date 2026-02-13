Europa și nevoia investițiilor în armele cibernetice. Declarații de la Conferința pentru Securitate din Munchen

Europa are nevoie de arme cibernetice, a declarat șefa UE pentru Tehnologie, prezentă la Conferința de Securitate de la Munchen.

Europenii vor să devină independenți în domeniul cibernetic

Europa trebuie să fie capabilă să riposteze în spațiul cibernetic, întrucât strategia de descurajare a adversarilor nu mai este suficientă, a declarat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație, Henna Virkkunen, pentru Politico.

Aflată la Conferința de Securitate de la Munchen, ea a declarat că „nu este suficient să ne apărăm doar”, Europa „trebuie să aibă și capacitate ofensivă”.

Mulți ani, capitalele europene s-au abținut să declare public că susțin operațiunile cibernetice ofensive - cunoscute sub numele de „hacking back” - din cauza temerilor că astfel de operațiuni ar putea declanșa represalii și escaladarea acțiunilor din partea unor țări precum Rusia sau China.

Dar pe măsură ce politica internațională și strategiile statelor se schimbă, țări membre UE, printre care Germania și Letonia, sunt încântate de ideea de a desfășura operațiuni cibernetice ofensive.

Comisia Europeană a menționat, de asemenea, necesitatea unor capabilități cibernetice atât defensive, cât și ofensive, în documentul său de politică de apărare din decembrie.

Virkkunen a mai spus că executivul european identifică domenii și industrii critice în care Europa dorește mai mult control asupra datelor sale. Aceasta face parte dintr-un efort mai amplu de a reduce dependența de tehnologia străină și de a construi o industrie tehnologică și cibernetică autohtonă pe continent.

„Nu dorim să avem dependențe riscante în domenii critice”, a spus ea. „Asta nu înseamnă că intenționăm să facem totul singuri. Atunci când nu avem anumite capacități noi înșine, suntem dispuși să colaborăm cu parteneri cu aceleași idei pentru a construi lanțuri de aprovizionare rezistente”, a adăugat aceasta.

Toate privirile spre Conferința de Securitate de la Munchen

Liderii lumii se reunesc, zilele acestea, la Munchen, unde are loc Conferința de Securitate de la Munchen (MSC), discursul SUA fiind foarte așteptat, cu precădere de către europeni. Statele Unite vor fi reprezentate de Secretarul de Stat, Marco Rubio. Înainte de a ajunge la eveniment, acesta a transmis un mesaj liderilor europeni.

Conferința de Securitate de la Munchen are loc în perioada 13-15 februarie 2026, la Hotelul Bayerischer Hof din Munchen. Ea va cuprinde dezbateri la nivel înalt privind principalele provocări de politică externă și de securitate din prezent.

