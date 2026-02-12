Polonia în criză politică: președintele și premierul se ceartă pe împrumutul uriaș pentru arme

Președintele naționalist Karol Nawrocki a îndemnat la prudență în privința împrumutului planificat de Polonia, cel mai mare dintre toate împrumuturile acordate în cadrul programului Security Action for Europe, în valoare de 150 de miliarde de euro, descriindu-l ca „o datorie uriașă care va fi rambursată de statul polonez timp de ani de zile”.

Aceasta contrastează puternic cu opinia prim-ministrului pro-UE Donald Tusk, care a afirmat că împrumuturile sunt acordate în „condiții foarte favorabile, care nu sunt disponibile pe piață în niciun alt mod”, conform Politico.

SAFE: condiții atractive, dar controversate

SAFE oferă împrumuturi pe termen lung, cu dobândă redusă și o perioadă de grație de 10 ani pentru rambursarea principalului, contractate de Bruxelles pe piețele de capital și care oferă economii semnificative în comparație cu împrumuturile naționale.

Aceste condiții sunt cruciale pentru Polonia, care intenționează să aloce 4,8% din PIB-ul său pentru apărare în acest an, unul dintre cele mai ridicate niveluri din NATO. Finanțele publice ale țării sunt sub presiune din cauza eforturilor pe termen lung de a-și consolida armata pentru a descuraja Rusia și a sprijini Ucraina.

Dar Nawrocki este precaut, iar consilierii săi avertizează că SAFE are ca scop să ajute Germania, mai degrabă decât Polonia, un apel la electoratul de bază al lui Nawrocki, care este suspicios față de Berlin.

Polonezii merită claritate în ceea ce privește costurile, condițiile și orice condiții politice legate de SAFE, a declarat Nawrocki în cadrul unei reuniuni de miercuri a Consiliului Național de Securitate al Poloniei, pe care îl prezidează.

Îndoieli și suspiciuni politice

„Deși SAFE funcționează formal ca un mecanism de împrumut, riscul indirect nu poate fi ignorat – și anume că plățile ar putea fi legate de condiții politice mai largi. Decizia finală privind plățile și condițiile aferente acestora va reveni Comisiei Europene”, a spus președintele.

Nawrocki a presat, de asemenea, guvernul să publice lista tuturor celor 139 de proiecte planificate care urmează să fie finanțate din SAFE și a pus sub semnul întrebării dacă programul ar putea favoriza în cele din urmă companiile de apărare din Europa de Vest, mai degrabă decât cele poloneze.

După ședință, Tusk l-a avertizat pe Nawrocki să nu vetoze planul SAFE.

„Sper că îndoielile și grimase de dezaprobare care au apărut în timpul discuției nu sunt un preludiu al unui veto”, a declarat Tusk înainte de a se îmbarca într-un avion pentru summitul liderilor UE din Belgia.

Parlamentul și guvernul, în fața deciziei finale

Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege pentru implementarea SAFE în Polonia.

Tusk și Nawrocki se află de luni de zile în conflict, ambele părți pregătindu-se pentru alegerile parlamentare cruciale de anul viitor. Președintele a vetat mai multe acte legislative importante, iar coaliția parlamentară a lui Tusk nu are voturile necesare pentru a-l trece peste veto.

Tusk a subliniat că 80% din fondurile SAFE vor rămâne în Polonia, criticând fostul guvern naționalist Lege și Justiție pentru semnarea unor acorduri importante în domeniul apărării care, potrivit lui, nu au adus prea multe afaceri companiilor poloneze de armament.

„Nu am înțeles pe deplin care sunt îndoielile sau incertitudinile președintelui și ale asociaților săi cu privire la valoarea adăugată pe care o oferă SAFE”, a spus el.

Ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că banii ar putea începe să curgă până în martie, dacă parlamentul polonez și Nawrocki vor acționa la timp.

„Acum este momentul pentru o muncă eficientă în parlament și pentru semnătura președintelui. Nu acordăm atenție răutății politice”, a declarat el pe rețelele de socializare.