Sportiv olimpic, mărturisire în direct la TV pentru iubita sa. Care a fost răspunsul ei

"Există cineva care poate nu se uită azi. Acum jumătate de an am întâlnit iubirea vieții mele. Cea mai frumoasă, minunată persoană, iar acum trei luni am făcut cea mai mare greșeală din viața mea și am fost infidel. Nu gândesc limpede”, a spus el, având lacrimi.

Miercuri, Laegreid a revenit cu un nou mesaj și și-a cerut scuze atât campionului olimpic Johan-Olav Botn, cât și fostei iubite.

"Îmi pare profund rău că am adus această poveste personală într-o zi care trebuia să fie o sărbătoare pentru biatlonul norvegian. Nu sunt eu însumi în această perioadă și nu gândesc limpede", a transmis el într-un comunicat de presă.

"Scuzele merg către Johan-Olav, care merita toată atenția după aurul câștigat. Se îndreaptă și către fosta mea iubită, care a ajuns fără voia ei în centrul atenției media. Sper că este bine. Nu pot schimba ce s-a întâmplat, dar acum voi lăsa totul în urmă și mă voi concentra pe Jocurile Olimpice", a continuat sportivul.

Laegreid a adăugat că nu va răspunde altor întrebări pe acest subiect.

"A fost un șoc pentru mine ceea ce am făcut și faptul că relația s-a încheiat. Nu am mai vorbit prea mult de atunci", a spus el.

Reacția fostei iubite

Dagbladet a încercat să ia legătura cu fosta iubită a lui Laegreid. Ea nu a răspuns solicitărilor, însă a declarat pentru VG:

"Nu am ales să fiu pusă în această situație și este dureros să trec prin asta. Am ținut legătura și el știe ce părere am despre tot".

Întrebat ce va face când se întoarce la hotel, sportivul a răspuns:

"Acum am pus toate cărțile pe masă. Nu doar pentru ea, ci pentru întreaga lume. Sunt pregătit să îmi asum consecințele pentru ceea ce am făcut. Îmi doresc să fiu un model, iar când fac ceva ce nu pot înțelege sau susține, vreau să arăt că se poate trece și prin lucrurile dificile".