€ 5.0914
|
$ 4.2701
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.2701
 
DCNews Stiri Sportiv olimpic, mărturisire în direct la TV pentru iubita sa. Care a fost răspunsul ei
Data publicării: 22:12 11 Feb 2026

Sportiv olimpic, mărturisire în direct la TV pentru iubita sa. Care a fost răspunsul ei
Autor: Dana Mihai

sportiv olimpic - Sturla Holm Lægreid Foto: Captură video YouTube

A căzut ca un trăsnet în lumea sportului, după bronzul obținut în proba individuală, prima sa medalie olimpică la individual, Sturla Holm Laegreid a șocat, iar.

"Există cineva care poate nu se uită azi. Acum jumătate de an am întâlnit iubirea vieții mele. Cea mai frumoasă, minunată persoană, iar acum trei luni am făcut cea mai mare greșeală din viața mea și am fost infidel. Nu gândesc limpede”, a spus el, având lacrimi.

Miercuri, Laegreid a revenit cu un nou mesaj și și-a cerut scuze atât campionului olimpic Johan-Olav Botn, cât și fostei iubite.

Citește și: Mărturia neașteptată făcută de un sportiv olimpic în direct la televizor, pentru iubita sa

"Îmi pare profund rău că am adus această poveste personală într-o zi care trebuia să fie o sărbătoare pentru biatlonul norvegian. Nu sunt eu însumi în această perioadă și nu gândesc limpede", a transmis el într-un comunicat de presă.

"Scuzele merg către Johan-Olav, care merita toată atenția după aurul câștigat. Se îndreaptă și către fosta mea iubită, care a ajuns fără voia ei în centrul atenției media. Sper că este bine. Nu pot schimba ce s-a întâmplat, dar acum voi lăsa totul în urmă și mă voi concentra pe Jocurile Olimpice", a continuat sportivul.

Laegreid a adăugat că nu va răspunde altor întrebări pe acest subiect.

"A fost un șoc pentru mine ceea ce am făcut și faptul că relația s-a încheiat. Nu am mai vorbit prea mult de atunci", a spus el.

Reacția fostei iubite

Dagbladet a încercat să ia legătura cu fosta iubită a lui Laegreid. Ea nu a răspuns solicitărilor, însă a declarat pentru VG:

"Nu am ales să fiu pusă în această situație și este dureros să trec prin asta. Am ținut legătura și el știe ce părere am despre tot".

Întrebat ce va face când se întoarce la hotel, sportivul a răspuns:

"Acum am pus toate cărțile pe masă. Nu doar pentru ea, ci pentru întreaga lume. Sunt pregătit să îmi asum consecințele pentru ceea ce am făcut. Îmi doresc să fiu un model, iar când fac ceva ce nu pot înțelege sau susține, vreau să arăt că se poate trece și prin lucrurile dificile".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

jocurile olimpice
infidelitate
Sturla Holm Laegreid
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 1 minut
Un candidat la alegerile prezidențiale din Columbia anunță un „plan șoc”. Ce a promis că va face
Publicat acum 7 ore si 6 minute
Examen european pentru radiologi, aprobat în România prin ordin de ministru
Publicat acum 7 ore si 6 minute
Jumătate de milion de copii aflați pe lista de așteptare pentru servicii de sănătate mintală
Publicat acum 7 ore si 17 minute
Cuplul anxios-evitant. Interacțiunea care epuizează
Publicat acum 7 ore si 18 minute
Italia vrea să înăsprească regulile privind migraţia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 55 minute
Accident tragic la Ciortești: Cine e afaceristul ieșean care ar fi făcut infarct la volan. Soția sa, însărcinată în 8 luni, a murit la spital
Publicat acum 16 ore si 1 minut
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de 3 ore
Publicat acum 15 ore si 45 minute
Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
Publicat acum 22 ore si 35 minute
Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 22 ore si 44 minute
Modelul popular în spitalele din Franța, pe care Alexandru Rafila îl promovează în România. Este o variantă câștigătoare pentru toți: pacienți, medici și spital
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close