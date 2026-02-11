Noi ajutoare militare pentru Ucraina discutate de UE: Sumă uriașă pentru 2026–2027

La aproximativ patru ani de la începutul războiului declanşat de invazia rusă Ucraina, cei 27 vor să stabilească termenii unui nou pachet de împrumuturi în valoare de 60 de milioane de euro pentru anii 2026 şi 2027.

Când ar urma să fie finalizat pachetul

Pachetul ar urma să fie finalizat înainte de data de 24 februarie, care marchează începutul invaziei. Suma ar urma să se adauge celor 70 de miliarde de euro ce au fost deja alocaţi deja armatei ucrainene sub formă de finanţare şi echipamente.

Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, va participa alături de omologii europeni pentru prima dată de la preluarea mandatului, în ianuarie.

Reuniunea ar putea avea în vedere o cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană şi Ucraina pentru coproducţia de echipamente, inclusiv drone, sisteme radar şi de război electronic ori tehnologie spaţială, dar şi modernizarea centrelor de instruire a militarilor ucraineni, a declarat un oficial european de rang înalt.

Ce se va mai discuta

Un alt subiect de pe agendă este felul în care Uniunea Europeană ar putea sprijini monitorizarea unui armistiţiu, în urma un eventual acord de pace între Rusia și Ucraina

Conform unui raport publicat miercuri de institutul Kiel din Germania, ajutoarele militare pentru Ucraina au atins în 2025 cel mai scăzut nivel de la începutul războiului. În prezent, europenii contribuie aproape în totalitate la acest efort, după dezangajarea Statelor Unite.

În 2022-2024, SUA au furnizat aproximativ o jumătate din ajutoarele respective. În 2025, aliaţii au dat Ucrainei 36 de miliarde de euro, cu 14% mai puţin decât în anul 2024; chiar şi în anul 2022, ajutoarele au fost mai mari, notează Agerpres.

