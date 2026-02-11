Criza locuințelor din UE. Georgiana Teodorescu, implicată în negocierea dosarului HOUS: Acesta e fiascoul imobiliar!

Georgiana Teodorescu (AUR/ECR), singurul europarlamentar român implicat în negocierea dosarului HOUS, a explicat care este rolul acestei comisii speciale axată pe criza locuințelor din Uniunea Europeană și a subliniat care ar trebui să fie principalele soluții ale UE pentru ca oamenii să aibă case decente, sustenabile și accesibile ca preț.

Europarlamentarul a transmis că activitatea comisiei a generat un interes semnificativ, dovadă fiind faptul că proiectul inițial de raport de 16 pagini a primit aproximativ 1.500 de amendamente. Negociatorii au petrecut luni de zile construind compromisuri semnificative pentru a ajunge la setul final de 49 de amendamente de compromis.

Raportul final care stabilește o serie de recomandări pentru îmbunătățirea accesului la locuințe a fost adoptat luni, 8 februarie, cu 23 de voturi pentru, 6 împotrivă și 4 abțineri.

Contribuția europarlamentarului Georgiana Teodorescu, negociatorul ECR pe dosar

"Nu putem vorbi despre un „Fiasco Imobiliar” fără a aborda suicidul demografic pe care acesta îl alimentează. O națiune care nu își poate adăposti tinerii este o națiune care nu are viitor.

Costurile ridicate îi forțează pe tinerii adulți să locuiască cu părinții până la 30 de ani, așa cum se întâmplă în prezent în Spania și Italia. În loc să combatem declinul demografic prin noi nașteri, tocmai am creat o nouă specie: copilul „Boomerang” de 30 de ani. Acest lucru duce la o independență întârziată și, la rândul său, la primele nașteri târziu în viață, deci la familii mai mici.

Renovările verzi obligatorii (așa-numita Directivă privind performanța energetică a clădirilor - un rezultat al Green Deal) epuizează economiile de care tinerile cupluri au nevoie pentru un avans. Retrofitările energetice obligatorii pot costa între 30 și 100 de mii de euro pe unitate, depășind adesea economiile totale ale unei familii tinere. 70% dintre tinerii europeni (cu vârste între 25-34 de ani) declară că respectivele costuri cu locuința sunt motivul principal pentru amânarea căsătoriei sau a copiilor. Cuplurile văd copiii ca pe un „risc financiar” atunci când reședința lor principală este supusă unor modernizări costisitoare impuse de Bruxelles.

Georgiana Teodorescu: Criza locuințelor este contraceptivul suprem al secolului XXI

Ocuparea ilegală (așa-numitul fenomen „squatting”, fenomen prezent mai ales în Spania) îi privează pe proprietari de protecție juridică și certitudine asupra proprietății lor, transformând „închirierea” într-un risc și micșorând, astfel, oferta. Toate acestea, pe rând sau împreună, sunt bariere fundamentale în calea supraviețuirii familiei europene. Criza locuințelor este contraceptivul suprem al secolului XXI.

Acesta este fiascoul. Acum, cine sunt adevărații vinovați? Nu sunt doar forțele pieței. Comisia Europeană este unul dintre ei. Elaborarea și impunerea unei legislații cu consecințe devastatoare, fără un sprijin pragmatic și, de obicei, fără evaluări de impact, ne-au adus astăzi aici. Și mai este ceva ce Comisia face în ultimul timp: ignoră Parlamentul.

Am început lucrul în această comisie, cu un calendar foarte strict, pentru a prezenta un text care să fie luat în considerare de Comisie până la momentul în care ar fi trebuit lansat planul pentru locuințe. A așteptat Comisia Parlamentul? Nu. Parlamentul va vota un text care, pentru Comisie, nu va avea niciun impact în ceea ce privește acțiunile viitoare. Acesta este motivul pentru care consider că activitatea Comisiei HOUS nu ar trebui să se încheie în această vară, ci ar trebui prelungită. Ar fi singura modalitate de a menține controlul asupra Comisiei în această problemă.

"Dacă apărarea are programul său SAFE, locuințele au nevoie de propriul SHELTER"

Chiar și așa, cred cu tărie că noi, ca grup ECR, avem argumente solide în acest dosar deoarece am reușit să ne punem amprenta asupra lui.

În primul rând, datorită unui amendament pe care l-am depus, cu sprijinul multor altor membri ECR HOUS, în numele Grupului ECR, am reușit să solicit un buget dedicat, protejat. Gata cu finanțarea din „resturi”. Nu ne putem baza pe firimituri din alte fonduri sociale. Dacă Comisia Europeană este serioasă în privința locuințelor, trebuie să înceteze să le trateze ca pe o notă de subsol în Politica de Coeziune.

Pe măsură ce negociem următorul Cadru Financiar Multianual (CFM), trebuie să fim tranșanți: avem nevoie de bani. Nu ne mai putem permite să ignorăm realitatea evidentă. Dacă apărarea are programul său SAFE, locuințele au nevoie de propriul SHELTER în următorul CFM. Dacă împrumutăm bani pentru securizarea frontierelor noastre, de ce să nu împrumutăm bani pentru securizarea locuințelor noastre?. Aceasta este victoria mea și a conservatorilor și trebuie să facem lumea să afle despre ea!

Problema Green Deal

În al doilea rând, trebuie să oprim acest „buldozer” numit Green Deal din a ne distruge restul fortăreței. În timpul mandatului anterior, lipsa evaluărilor de impact ne-a condus la acest punct mort. Acum, Comisia pare să acționeze în același mod. Un studiu foarte recent, referitor la evaluările de impact pregătite pentru următorul CFM afirmă, citez: „Calitatea limitată a evaluărilor de impact ale CFM pare să reflecte o oportunitate ratată de a oferi factorilor de decizie dovezi transparente și de înaltă calitate pentru unul dintre cele mai importante pachete de politici care urmează să fie negociate în lunile următoare”. Am încheiat citatul.

Prin urmare, avem nevoie de un „omnibus” pe locuințe! Textul, așa cum este acum, nu face un apel clar în acest sens. Amendamentele noastre privind revizuirea întregii legislații care crește costurile pentru proprietari și chiriași nu au întrunit o majoritate. Dar lupta nu s-a încheiat încă. Trebuie să ducem această luptă în plen!. „Adevăratul Vinovat” aici este un zel de reglementare care ignoră realitatea economică a gospodăriei europene medii. Nu putem salva planeta făcându-i pe locuitorii săi oameni ai străzii.

Când se va termina „fiascoul imobiliar”

În al treilea rând, ocuparea ilegală (squatting). În ciuda mai multor încercări ale forțelor progresiste de a dilua solicitările ferme de combatere a acestui fenomen și de protejare a dreptului la proprietate, ECR a format o majoritate. Ocuparea ilegală nu este o „soluție locativă”. Este o crimă care creează incertitudine juridică și sperie tocmai investițiile de care avem nevoie pentru a construi mai multe case. Când un stat eșuează în a proteja locuința unui cetățean de ocupanții ilegali, acesta eșuează în datoria sa principală.

„Fiascoul” se termină atunci când încetăm să mai dăm vina pe „piață” și începem să ne uităm la barierele pe care le-am construit noi înșine. Avem nevoie de un buget care să funcționeze, de o legislație care să respecte portofelul cetățeanului și de un cadru juridic care să onoreze dreptul la proprietate", a declarat Georgiana Teodorescu.