Stiri

DCNews Stiri Ilie Bolojan, anunțuri despre Hidroelectrica, Mintia, Iernut. Liberty Galați va fi declarat obiectiv de importanţă strategică
Data actualizării: 20:43 04 Feb 2026 | Data publicării: 19:59 04 Feb 2026

Ilie Bolojan, anunțuri despre Hidroelectrica, Mintia, Iernut. Liberty Galați va fi declarat obiectiv de importanţă strategică
Autor: Doinița Manic

premierul ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a venit cu anunțuri importante despre Hidroelectrica, Mintia, Iernut și Liberty.

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat că se va pune presiune pe Hidroelectrica pentru a-şi creşte capacităţile de stocare, astfel încât să ajungă la 500 de megawaţi.

„Este important să ne creştem capacităţile de stocare şi vom pune o presiune pe Hidroelectrica pentru a-şi creşte capacităţile de stocare. Ar trebui să îşi facă capacităţi de stocare de 500 de megawaţi, au întârzieri destul de mari, dar fiecare megawatt în stocare înseamnă un preţ mai mic al energiei pe care ţara noastră îl achiziţionează la vârf de consum, seara, când nu avem energie suficientă, iar dublat de economiile care se fac prin această acumulare la prânz când practic energia se iroseşte, înseamnă un element important pentru echilibrarea mixului energetic”, a declarat Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă.

Ilie Bolojan, despre centralele Mintia şi Iernut

Totodată, premierul a vorbit și despre centralele Mintia şi Iernut, afirmând că în acest an trebuie încheiate lucrările.

"Anul acesta trebuie să susţinem terminarea a două proiecte importante pe gaz. Este vorba de centrala de la Mintia şi mâine dimineaţă voi avea o întâlnire cu investitorii, şi de asemenea cea la Iernut. Cele două centrale echilibrează Sistemul Energetic Naţional, asigură energia necesară în condiţiile în care am închis în aceşti ani centralele pe cărbune şi de asemenea pun în valoare suplimentar începând din 2027, resursa suplimentară de gaz pe care o vom avea din Marea Neagră", a explicat premierul Bolojan.

Combinatul Liberty Galaţi, declarat obiectiv de importanţă strategică

În cadrul aceleași conferințe de presă, Ilie Bolojan a anunțat că intenţia Guvernului este de a declara obiectiv de importanţă strategică Combinatul Liberty Galaţi, pentru a putea fi demarată o licitaţie internaţională pentru preluarea lui. 

"Un aspect important derivat din politicile care ţin de componenta de gaz sunt şi acţiunile de salvare ale Combinatului de la Galaţi, Combinatul Liberty, pe care ne propunem să-l declarăm obiectiv de importanţă strategică, în așa fel încât să putem demara o procedură de licitație internațională pentru preluarea lui și să asigurăm siguranța combinatului în lunile următoare și plățile pentru oamenii care sunt acolo, ca să nu ne pierdem angajații" a mai declarat Ilie Bolojan.

Vezi declarațiile complete ale premierului Ilie Bolojan în video de mai jos:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
Mintia
iernut
hidroelectrica
liberty galati
Comentarii

