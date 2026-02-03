Taxa de 25 de lei/colete, informații de ultimă oră de la Finanțe/VIDEO DCNews despre taxa Shein & Temu

Ministerul de Finanțe informează românii cu privire la taxa de 25 de lei pe coletele extracomunitare, clarificând unele aspecte transmise sau înțelese greșit în spațiul public.

Prin urmare, Ministerul transmite:

măsura privind taxa de 25 lei pe coletele venite din afara Uniunii Europene cu valoare sub 150 euro a fost adoptată prin Legea nr. 239/2025 și are un scop fiscal și de reglementare a fluxurilor de comerț electronic, într-un context în care volumele acestor importuri au crescut semnificativ în ultimii ani.

a fost adoptată prin Legea nr. 239/2025 și are un scop fiscal și de reglementare a fluxurilor de comerț electronic, într-un context în care volumele acestor importuri au crescut semnificativ în ultimii ani. în cazul coletelor de valoare mică (mai puțin de 150 euro), vândute și transportate din afara Uniunii Europene cãtre clienți persoane fizice din România, se datorează TVA în România, indiferent unde se efectuează importul bunurilor.

astfel, locul livrării în cazul vânzărilor la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe într-un alt stat membru decât cel în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor ctre client este considerat a fi locul unde se află bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul acestora către client

în cazul vânzărilor la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe în statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client, locul livrării este considerat a fi statul membru respectiv, cu condiția ca TVA pentru aceste bunuri să fie declarată în cadrul Regimului special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe

cu condiția ca TVA pentru aceste bunuri să fie declarată în cadrul Regimului special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe în caz contrar, este supus TVA importul bunurilor în România.

aplicarea taxei se realizează conform cadrului legal: obligația plății revine furnizorului de bunuri, expeditorului sau entității care facilitează vânzările la distanță, iar coletele sunt identificate și raportate de către prestatorii de servicii poștale și curieri autorizați.

În continuarea celor de mai sus, Ministerul de Finanțe precizează:

unele afirmații din mass-media susțin că redirecționarea coletelor prin alte state membre ar fi cauzată exclusiv de introducerea taxei. În realitate, piața logistică internațională este dinamică, iar operatorii și platformele de comerț online pot adapta rutele și procedurile în funcție de diversi factori comerciali, de reglementare și operaționali, nu doar de un singur element fiscal.

conform legislației UE privind piața unică și politica comercială comună, nu există posibilitatea impunerii unor taxe vamale unilaterale de către un stat membru fără acordul comun al tuturor.

taxa logistică de 25 lei se aplică pe teritoriul național și este încadrarea unei obligații fiscale interne, în conformitate cu legislația europeană și cu normele privind procedurile de import.

În plus, de la 1 iulie 2026, în Europa va fi aplicată o taxă de 3 euro pentru coletele externe, sub 150 de euro. Ministerul de Finanțe mai precizează că numărul coletelor extracomunitate au crescut semnificativ. Astfel că-n luna ianuarie au ajuns în România 713.083 de colete, de 15 ori mai mare decât în ianuarie 2025 (47.513 colete). Prin urmare, conform celor transmise de Ministerul de Finanțe, ”toate afirmațiile publice care conduc spre concluzia că această taxă ar fi dus la relocarea zborurilor cargo către alte aeroporturi din UE și la pierderi fiscale pentru România sunt false și constituie fake news”. Primul termen de declarare a taxei care s-a aplicat de 1 ianuarie 2026 va fi februarie 2026. Prin urmare, în acest moment, datele fiscale nu sunt încă disponibile, iar orice afirmație pe acest subiect este speculativă, conchide ministerul.

DCNews a realizat un interviu astăzi, despre această taxă și nu numai cu economistul Adrian Negrescu.