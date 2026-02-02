Cruzimea față de animale nu este un fenomen izolat, ci un semnal de alarmă pentru întreaga societate. Este mesajul central transmis de subcomisarul Ovidiu Daniel Susanu, care explică de ce existența unei structuri dedicate în cadrul Poliției Române este nu doar utilă, ci absolut necesară.

Violența asupra animalelor, precursor al violenței asupra oamenilor

„Este necesară existența acestei structuri, deoarece sunt înregistrate la nivel național evenimente împotriva cruzimii animalelor. De la a săvârși o faptă împotriva unui animal, treci ușor la a săvârși o faptă împotriva unui om. Prin activitatea noastră, activitatea de prevenire, activitatea de informare, primirea măsurilor legale față de persoanele care săvârșesc astfel de fapte și, bineînțeles, mediatizarea anumitor cazuri, reușim la rândul nostru să contribuim și la bunăstarea oamenilor, nu doar la bunăstarea animalelor, pentru că bunăstarea oamenilor depinde și de bunăstarea animalelor în situația dată”, spune subcomisarul Ovidiu Daniel Susanu.

„Da, chiar este statistic demonstrat și științific demonstrat că există o corelație directă între cruzimea asupra animalelor și cea asupra oamenilor. Mai devreme sau mai târziu violența asupra animalelor este precursorul și după aceea se orientează către oameni, copii, bătrâni, femei și după aceea toată lumea”, completează și gazda emisiunii.

Măsuri pentru un animal bătut de stăpân

Unul dintre exemplele discutate în emisiune este un caz din luna aprilie, când un bărbat a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile după ce și-ar fi lovit în repetate rânduri câinele cu picioarele. Animalul îi aparținea agresorului.

„Nu cred că este ok doar controlul judiciar, chiar dacă știu că este o măsură, dar cred că violența aceasta trebuie un pic mai aspru, încă de la început sancționată întrucât în urma cercetărilor s-a stabilit că exemplarul canin îi aparține bărbatului. Polițiștii din cadrul Birolului de Protecție a Animalelor, asta vă vizează pe dumneavoastră, au emis ordin de încredințare a animalului către o asociație de protecție a animalelor. Totodată s-a stabilit că exemplarul canin nu era microcipat și sterilizat, motiv pentru care deținătorul său a fost sancționat contravențional conform Ordonanții 155 cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. Spuneți-mi de cazul acesta. E unul din multele, dar cred că e relevant”, a prezentat situația Tudor-Tim Ionescu.

„Este unul din cazurile des întâlnite, în ceea ce privește rănirea animalelor cu intenție. Nu pot să spun mai multe față de ce s-a prezentat în presă. Cam așa au stat lucrurile. După sesizare ne-am deplasat și am desfășurat activitățile de cercetare sub coordonarea Procurorului și aceasta a fost măsura preventivă dispusă”, explică polițistul.

Se pedepsește și violența psihică asupra animalelor, nu doar cea fizică

Un alt caz discutat a fost cel al unei pisici închise într-o cușcă, în fața a doi câini instigați să o atace. Deși animalul nu a fost mușcat, scena a fost catalogată drept extrem de violentă.

„Aici am aflat la fel tot din media și asta e un lucru foarte important și le mulțumim încă o dată pe această cale cetățenilor că postează astfel de situații, pentru că ne putem sesiza și noi din oficiu. Nu putem să fim prezenți peste tot. Așadar oamenii dacă află sau dacă filmează astfel de scene, sunt rugați să le înainteze către noi. Acum că le-au postat, este o altă discuție, dar să le înainteze către structurile noastre. A fost sesizare din oficiu aici. Se vede din imagini că e vorba de controlul agresivității, ceea ce conform legii 215-2004, articolul 6 și este interzis. Pisica chiar dacă nu a suferit într-adevăr, că nu aveau cum să o muște, a fost o traumă psihică pentru ea. A fost încredințată unei asociații”, a încheiat subcomisarul Ovidiu Daniel Susanu, de la Biroul de Protecție a Animalelor Iași.