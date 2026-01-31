€ 5.0961
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Marea Piramidă din Giza: Un jurnal vechi de 4.500 de ani explică cum a fost construită
Data publicării: 16:00 31 Ian 2026

Marea Piramidă din Giza: Un jurnal vechi de 4.500 de ani explică cum a fost construită
Autor: Doinița Manic

piramide Imagine cu piramide. Foto: Pixabay

Un jurnal vechi de 4.500 de ani explică cum a fost construită Marea Piramidă din Giza.

Unul dintre cele mai mari mistere din istorie a fost Marea Piramidă din Giza, o comoară națională a Egiptului.

De la construirea sa, a rămas o enigmă nerezolvată - modul în care egiptenii antici au mutat pietrele la locul lor, având în vedere că acestea cântăreau de ordinul câtorva tone fiecare, și tehnicile sofisticate pe care le-au folosit pentru a modela aceste bucăți enorme de calcar și a le menține la locul lor, deoarece nu au folosit niciodată mașini sau tehnologii sofisticate pentru construirea sa.

VEZI ȘI: Descoperire epocală în Egipt: O scriere din Marea Piramidă dezvăluie cine a construit-o

Totuși, în anul 2013, o descoperire importantă a fost scoasă la iveală la situl numit Wadi El-Jarf din orașul de coastă egiptean de la Marea Roșie. Aceasta conține Papirusurile Mării Roșii, o relatare antică lăsată în jurnalul lui Merer, un supraveghetor șef al Marii Piramide, care oferă detalii necunoscute anterior despre transportul calcarului din cariere și organizarea eficientă a unor echipe mari de muncitori, scrie Times of India.

Jurnalul lui Merer arată cum a fost construită Marea Piramidă din Giza

Jurnalul lui Merer prezintă programul disciplinat şi organizat din punct de vedere militar, urmat de echipa lui Merer, formată din 200 de oameni, pe o perioadă de trei luni. 

Ziua 25: „Inspectorul Merer a petrecut ziua cu echipa sa mutând pietre la Tura-Sud; a petrecut noaptea la Tura-Sud".
Ziua 26: „Inspectorul Merer a plecat din Tura-Sud cu echipa sa pe o barcă plină cu blocuri de calcar, spre Akhet-Khufu (Marea Piramidă), petrecând noaptea la She-Khufu (zonă administrativă de lângă Giza).

Până recent constructorii de piramide erau prezentați ca pe nişte muncitori înrobiți, recrutați de un faraon tiran. Jurnalul ținut de Merer, însă, prezintă o imagine cu totul diferită. Fiind profesionişti calificați, muncitorii erau plătiți în rații de pâine, carne, curmale, bere și leguminoase, deoarece banii nu făceau parte din economia Egiptului Antic.

Jurnalul prezintă, de asemenea, dovezi ale elitei egiptene care supraveghea construcțiile. Persoane precum Ânkhkhâf, fratele vitreg al lui Khufu și „șeful tuturor lucrărilor regelui", ar fi supravegheat direct operațiunile, potrivit jurnalului.

Un astfel de fragment spune: Ziua 24: „Inspectorul Merer își petrece ziua cu za-ul său, transportând (text lipsă) oameni din poziții de elită, echipe de aper şi nobilul Ankh-haf, directorul Ro-She Khufu”.

Asta ar demonstra că proiectul piramidei a fost o misiune extrem de organizată, care a reunit cunoştinţele lucrătorilor profesionişti cu îndrumarea strategică generală oferită de cele mai importante personalităţi din regat.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

piramide
egipt
giza
piramide egipt
